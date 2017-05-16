Почему китайские диски для авто смертельно опасны

Фото avtovzglyad.ru
Стильные диски украшают автомобиль точно так же, как обувь человека. Однако если модные, но дурно сшитые ботинки в худшем случае натрут ноги, то некачественные колеса легко поставят крест на вашей жизни. Однако небогатые россияне с легкостью берут что «одноразовые» — на сезон — китайские штиблеты, что не менее сомнительные — до первой серьезной аварии — автомобильные диски «made in China». Красота, конечно, требует жертв, но не в прямом же смысле…
Александр Ростарчук

Между тем, в минувшем году почти 90% колес из алюминия для вторичного авторынка России были привезены к нам именно из Китая, и только около 7% — из Японии, Италии, Германии, Финляндии, Тайваня, Эстонии, Кореи и Тайланда. И народ с удовольствием покупал и покупает их, не догадываясь, что 8 из 10 типов китайских колес не выдерживают одного из важнейших испытаний, свидетельствующих об их надежности — на удар.

Простому потребителю определить качество диска сложно, но можно. Только не на взгляд, а на вес. Так, самые ходовые 16-дюймовые колеса должны весить 8 кг, а китайские «тянут» только на 6.

Напомним, что при этом тесте проверяется такая важная для безопасности составляющая как ударная вязкость материала. Эксперты имитируют удар колеса о преграду, проверяя способность колеса противостоять разрушению обода или других критических участков при ударе. Так вот, практически у всех типов китайских колес, проверенных в испытательной лаборатории ИЛКА-МАДИ (одна из четырех в России, отвечающая всем международным стандартам и способная проводить полный спектр подобных исследований), их центральный элемент или отделялся от обода, или появлялись сквозные трещины в закраинах, или от диска отделялись обода и закраины. При этом, разумеется наблюдалась полная потеря давления в шине.

Фото avtovzglyad.ru

Между тем, среди «проваливших экзамен» присутствовали модели самых популярных в нашей стране китайских брендов Alcasta, Nitro, Ё-wheels, CrossStreet, Megami, YST, Yokatta, Legeartis, Nitro, GR, Zumbo, Realux, SHLK. Что уж говорить об остальном «дисковом ширпотребе» из Поднебесной, заполонившем прилавки автомагазинов (только в за январь-февраль этого года в страну ввезено 320 000 штук китайских колес).

Подавляющее большинство китайских дисков не соответствуют нормативам по качеству и не проходят обязательные испытания, которые служат гарантом надежности конструкции и лакокрасочного покрытия колеса.

Но, спросит въедливый читатель, почему же тогда та же лаборатория ИЛКА-МАДИ и три другие выдают этой смертельно опасной «китайщине» сертификаты соответствия, без которых их продажа попросту невозможна? Но они-то, как раз, как выяснил портал «АвтоВзгляд», эти документы сомнительному леваку и не выдают. На этом «бизнесе» зарабатывают структуры, к полноценным испытаниям отношения не имеющие. К примеру, как видно из приведенного ниже скриншота, такие бумажки продаются за 40 000 рублей на год и за 55 000 рублей на 4 года. При этом один сертификат выдается на колеса разных стран и разные модели (до 400 моделей), то есть идентифицировать колесо по сертификату достаточно сложно.

Фото avtovzglyad.ru

Дело в том, что, как полагают в российской «Алюминиевой ассоциации» (объединяет производителей, поставщиков и потребителей алюминия), эксперты, проводящие аудит испытательных лабораторий, не могут знать всего перечня оборудования, необходимого для тестирования каждого товара. Одна и та же лаборатория может проводить сертификацию самых различных товаров, начиная от колбасы и заканчивая двигателем протона. То есть, то оборудование, которое показывают аудиторам, зачастую не имеет никакого отношения к реальным испытаниям.

Кстати, о том, что выдаваемые такими структурами сертификаты на китайские диски — чистой воды профанация, говорят и цифры. По принятым в нашей стране методикам, весь период испытания одной модели дисков занимает не менее 384 часов. К примеру, тест в камере соляного тумана в среднем занимает от 16 до 24 дней, то есть, на то, чтобы испытать 10 моделей колес разного дизайна понадобится 240 дней. В одной камере можно испытать 12−13 моделей колес, тогда как в любом крупном магазине разных моделей колес в разы больше. По подсчетам специалистов, в России просто не существует необходимого количества оборудования, чтобы испытать все разновидности колес. Но все они лежат на прилавках…

Между тем, от засилья на российском рынке китайской низкокачественной продукции страдают не только потребители, но и отечественные производители, которые могли бы поставлять на рынок до 700 000 колес на сумму минимум в 2 млрд. рублей (по ценам крупного опта с НДС). То есть по всему выходит, что правительству страны нужно принимать жесткие и срочные меры по государственному регулированию ввоза китайских дисков в Россию. Скажем, по примеру Евросоюза, много лет практикующего антидемпинговые пошлины против продукции из КНР. Так, в начале 2017 года они мало того, что были продлены еще на 5 лет, так еще и выросли на 20 процентов.

безопасность дорожного движения, колеса, авария, ДТП, автосервис, ремонт, запчасти, диски
16 мая 2017
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