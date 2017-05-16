Почему китайские диски для авто смертельно опасны

Между тем, в минувшем году почти 90% колес из алюминия для вторичного авторынка России были привезены к нам именно из Китая, и только около 7% — из Японии, Италии, Германии, Финляндии, Тайваня, Эстонии, Кореи и Тайланда. И народ с удовольствием покупал и покупает их, не догадываясь, что 8 из 10 типов китайских колес не выдерживают одного из важнейших испытаний, свидетельствующих об их надежности — на удар.

Простому потребителю определить качество диска сложно, но можно. Только не на взгляд, а на вес. Так, самые ходовые 16-дюймовые колеса должны весить 8 кг, а китайские «тянут» только на 6.

Напомним, что при этом тесте проверяется такая важная для безопасности составляющая как ударная вязкость материала. Эксперты имитируют удар колеса о преграду, проверяя способность колеса противостоять разрушению обода или других критических участков при ударе. Так вот, практически у всех типов китайских колес, проверенных в испытательной лаборатории ИЛКА-МАДИ (одна из четырех в России, отвечающая всем международным стандартам и способная проводить полный спектр подобных исследований), их центральный элемент или отделялся от обода, или появлялись сквозные трещины в закраинах, или от диска отделялись обода и закраины. При этом, разумеется наблюдалась полная потеря давления в шине.