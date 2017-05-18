В Крыму запретили отдыхать «дикарями»

Кто же будет спорить с утверждением, что природу надо всемерно охранять и защищать? В трезвом уме — никто. Более того, любой здравомыслящий человек скажет спасибо тому же Министерству экологии Крыма за его борьбу против незаконных вырубок леса, организации несанкциорированных свалок, варварского сбора занесенных в красную книгу растений.
Однако, как справедливо заметил классик, истинно-русский человек не может быть долго трезвым на собственных именинах. Его неудержимо тянет на перегибы и бросает в крайности. Сотрудники вышеупомянутого министерства — не исключение. В преддверии туристического сезона-2017 они неожиданно вспомнили о Водном кодексе РФ. А там, в статье 65.8 черным по белому записано: «Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров». И далее, в части 65.15.4 недвусмысленно запрещается: «Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».