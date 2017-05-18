В Крыму запретили отдыхать «дикарями»

Нарушение, согласно ст. 8.42 КоАП, влечет за собой «наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей».

Вот такая золотая жила — да прямо под ногами, и никаких затрат на разработку. Гаишники же заболеют от зависти! Моментально проснувшиеся экологические патрули ринулись на охоту. В первую очередь, законной дичью стали «дикие» туристы, но досталось и более цивилизованным группам граждан, попавшим под горячую руку. Так, по сообщению блогера aquatek-filips, были нещадно оштрафованы дайверы, припарковавшиеся на мысе Тарханкут для погружения с аквалангом.

«Били, и будем бить», — потдвердили отвественные госслужащие в лице заместителя министра экологии республики Ольги Славгородской, слова которой передает агентство РИА Крым:

— Территорию между Евпаторией и Саками мы постоянно патрулируем. Каждый из нас понимает, что для составления протокола нужны паспортные данные, но водители отказываются предоставлять документы. В случае, если мы не можем выявить лицо и просто видим автомобиль, припаркованный в неположенном месте, мы фиксируем госномера, предаем информацию ГИБДД, затем вызываем к себе.