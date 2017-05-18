В Крыму запретили отдыхать «дикарями»

Фото Евгения Скибина
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, объявившее почти все побережье полуострова природоохранной зоной, начало взимать штрафы с отдыхающих, расположившихся у моря со своими автомобилями, кемперами и палатками.
Эдуард Раскин

Кто же будет спорить с утверждением, что природу надо всемерно охранять и защищать? В трезвом уме — никто. Более того, любой здравомыслящий человек скажет спасибо тому же Министерству экологии Крыма за его борьбу против незаконных вырубок леса, организации несанкциорированных свалок, варварского сбора занесенных в красную книгу растений.

Однако, как справедливо заметил классик, истинно-русский человек не может быть долго трезвым на собственных именинах. Его неудержимо тянет на перегибы и бросает в крайности. Сотрудники вышеупомянутого министерства — не исключение. В преддверии туристического сезона-2017 они неожиданно вспомнили о Водном кодексе РФ. А там, в статье 65.8 черным по белому записано: «Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров». И далее, в части 65.15.4 недвусмысленно запрещается: «Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие».

Фото Евгения Скибина

Нарушение, согласно ст. 8.42 КоАП, влечет за собой «наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей».

Вот такая золотая жила — да прямо под ногами, и никаких затрат на разработку. Гаишники же заболеют от зависти! Моментально проснувшиеся экологические патрули ринулись на охоту. В первую очередь, законной дичью стали «дикие» туристы, но досталось и более цивилизованным группам граждан, попавшим под горячую руку. Так, по сообщению блогера aquatek-filips, были нещадно оштрафованы дайверы, припарковавшиеся на мысе Тарханкут для погружения с аквалангом.

«Били, и будем бить», — потдвердили отвественные госслужащие в лице заместителя министра экологии республики Ольги Славгородской, слова которой передает агентство РИА Крым:

— Территорию между Евпаторией и Саками мы постоянно патрулируем. Каждый из нас понимает, что для составления протокола нужны паспортные данные, но водители отказываются предоставлять документы. В случае, если мы не можем выявить лицо и просто видим автомобиль, припаркованный в неположенном месте, мы фиксируем госномера, предаем информацию ГИБДД, затем вызываем к себе.

Фото Евгения Скибина

В данном случае речь шла о песчаной косе, по которой проходит дорога из Евпатории в Саки, и куда спокон веков съезжались с палатками на отдых не только гости полуострова, но и сами крымчане из центральных районов. И вот беда — ее ширина дай бог 200 метров. То есть, она целиком попадает в водоохранную зону.

Естественно, в прессе поднялся шум, и министерство сочло необходимым отреагировать устами все той же г-жи Славгородской:

— Водным кодексом Российской Федерации действительно предусмотрены запреты на стоянку и движение транспортных средств в водоохранной зоне водных объектов. Но запрет не говорит о том, что нельзя парковаться или нельзя двигаться. Запрет относится только к дорогам и стоянкам, которые не оборудованы твердым покрытием. Разъяснение Минприроды Крыма было трактовано как некий запрет. На самом деле запрета нет, и мы приглашаем всех в гости в Крым. Приезжайте, отдыхайте, размещайтесь и паркуйтесь там, где это будет наименее негативно влиять на окружающую среду.

Фото Евгения Скибина

Дико извиняюсь, но вы видели где-нибудь в Крыму асфальтовые подъезды к диким пляжам? А оборудованные кемпинги? Лично я — нет. Вышеупомянутый дотошный блогер, будучи местным жителем, насчитал, правда, целых девять официальных кемпингов — мизер на 2500 км сухопутных и морских границ полуострова, причем о сухопутных упоминание сделано скорее формально, поскольку их протяженность минимальна. И кто будет определять, насколько негативно влияние, оказываемое конкретно взятым «дикарем» на окружающую среду? Мне почему-то кажется, что совсем не «дикарь», а сотрудник правоохранительных органов.

Принцип «здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали» свирепствует вовсю. Ведь Правила установления на местности границ водоохранных зон в ст. 6 четко определяют: «Органы государственной власти, указанные в пункте 3 настоящих Правил, обеспечивают размещение специальных информационных знаков на всем протяжении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Тот же блогер свидетельствует — никаких знаков на побережье Крыма не наблюдается — и нет оснований ему не верить.

Конечно, замминистра заверила, что всем муниципалитетам дано поручение оборудовать стоянки и подъездные пути. Однако это называется ставить телегу впереди лошади. Для начала стоило бы установить предупреждающие знаки, оборудовать дороги и парковки, а уже потом прибегать к карательным мерам.

парковка, штрафы, туризм, автотуризм, дорога
18 мая 2017
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