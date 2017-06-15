Инвалидам не разрешили бесплатно парковаться вне специально отведенных мест

– Законопроектом предлагается разрешить инвалидам бесплатно пользоваться любыми местами для парковки. При этом законопроект оставляет обязанность выделять не менее 10% мест для стоянки специальных средств инвалидов, поскольку такие места чаще всего удобно расположены непосредственно рядом с входом в то или иное учреждение, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению депутатов, таким образом можно было бы разрешить ситуацию, когда все льготные места на стоянке заняты, и инвалиды вынуждены оплачивать парковку на общих условиях.

Напомним, что на сегодняшний день автомобилисты с ограниченными возможностями могут безвозмездно оставлять машины на парковке в зоне действия знака 8.17 «Инвалиды». Однако для этого необходимо заранее оформить разрешение, обратившись в любой многофункциональный центр предоставления госуслуг.