Почему за курение могут лишать «прав»

Главный психиатр Министерства здравоохранения РФ Зураб Кекелидзе считает необходимым приравнять табакокурение к наркомании. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, отмечаемому 26 июня. «Табакокурение нужно считать наркоманией, это зависимость, это наркотик. Раньше считалось, что это просто вредная привычка. Если смотреть старые фильмы, то там в любой сложной ситуации обязательно все курят, но сейчас это не так», — сообщил Кекелидзе.

Если курящих приравняют к наркоманам, их придется в обязательном порядке ставить на учет в наркодиспансеры. А как известно людям, официально считающимся наркозависимыми водить машину закон не разрешает. Никто точно не знает, сколько именно курящих водителей насчитывается в стране. Известно, что среди всех жителей России доля любителей подымить составляет около 40%. Если экстраполировать эту цифру на число граждан, обладающих водительским удостоверением, то из 56 млн. автолюбителей почти 22 млн., по мысли Зураба Кекелидзе из Минздрава, должны сдать свои «права».