Почему за курение могут лишать «прав»

ortsu.ru
Высокопоставленный сотрудник Минздрава РФ предложил приравнять табакокурение к наркомании. Это означает, что курящих могут начать ставить на учет в наркодиспансерах и лишать водительских удостоверений.
Максим Строкер

Главный психиатр Министерства здравоохранения РФ Зураб Кекелидзе считает необходимым приравнять табакокурение к наркомании. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, отмечаемому 26 июня. «Табакокурение нужно считать наркоманией, это зависимость, это наркотик. Раньше считалось, что это просто вредная привычка. Если смотреть старые фильмы, то там в любой сложной ситуации обязательно все курят, но сейчас это не так», — сообщил Кекелидзе.

Если курящих приравняют к наркоманам, их придется в обязательном порядке ставить на учет в наркодиспансеры. А как известно людям, официально считающимся наркозависимыми водить машину закон не разрешает. Никто точно не знает, сколько именно курящих водителей насчитывается в стране. Известно, что среди всех жителей России доля любителей подымить составляет около 40%. Если экстраполировать эту цифру на число граждан, обладающих водительским удостоверением, то из 56 млн. автолюбителей почти 22 млн., по мысли Зураба Кекелидзе из Минздрава, должны сдать свои «права».

лишение прав, медсправка
23 июня 2017
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