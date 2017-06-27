Подержанный Audi Q5: много проблем за большие деньги

Не секрет, что автомобильные компании и их дилеры зарабатывают в основном на техническом обслуживании своих машин. Поэтому фирмачам выгодно, чтобы их автомобили как можно чаще посещали фирменный сервис. Однако в случае с Audi Q5 в ингольштадтской компании явно перестарались — компактный кроссовер именитой марки не просто регулярно заезжает в техцентры с различного рода поломками — он там практически прописался. Причем владельцы машин 2008 — 2017 годов выпуска жалуются главным образом на такие жизненно-важные узлы, как двигатель и коробка передач.
- Фото netcarshow.com
- Фото netcarshow.com
Бензиновые моторы — в основном двухлитровые «турбочетверки», на модификации с которыми приходилась львиная доля продаж Q5 — страдали повышенным аппетитом к моторному маслу. Расход его оказался настолько высок, что владельцы первых машин вынуждены были возить с собой не стандартные литровые, а четырех- или пятилитровые канистры с эксплуатационной жидкостью. По словам сервисменов, в процессе эксплуатации допускается расход масла до 300 граммов на 1000 км пробега. Получается, что за межсервисный пробег его приходится доливать порядка 4,5 литров — как раз большая канистра. Многовато будет. Причем на деле моторы могли «поедать» его в гораздо больших объемах — до 500 граммов и выше. Когда лавина претензий превысила все возможные лимиты, официалы стали массово ремонтировать и даже менять движки по гарантии. Поэтому при покупке подержанного Audi Q5 2.0 ТFSI поинтересуйтесь у продавца, подвергался ли мотор переборке или замене у официального дилера. В противном случае ищите другой вариант или торгуйтесь минимум на 100 000 рублей. Примерно во столько выльется капитальный ремонт двигателя.
Правда, люди из Audi провели работу над ошибками — изменили конструкцию маслосъемных и компрессионых колец, а также поршней. Поэтому на пострестайлинговых Q5 бензиновые «турбочетверки» заметно поумерили масляный аппетит. Хотя и на модернизированных движках масло понемногу расходуется на угар, но уже не в тех колоссальных количествах, как раньше. Кстати, трехлитровые «шестерки» в этом плане более привлекательны — повышенным масляным аппетитом они уж точно не страдают.
Зато турбодизельные агрегаты зарекомендовали себя с положительной стороны. Обычно только после 150 000—180 000 км пробега надо обратить внимание на ТНВД и турбокомпрессор на потеки масла. К этому времени придется менять свечи накаливания (по 6500 рублей), а также провести диагностику форсунок впрыска. Вторым камнем преткновения для владельцев Audi Q5 оказалась роботизированная коробка передач S-Tronic. Она же печально знаменитая семиступенчатая КП с двойным сцеплением аналогичная фольксвагеновской DSG.
Причем коробка могла взбрыкнуть как на 80 000—100 000 км, так и на совсем скромном пробеге порядка 20 000—40 000 км. Надо отдать должное официальным дилерам — концерн VAG обычно шел на компромисс и даже ремонтировал трансмиссию бесплатно по гарантии. А после окончания ее срока в некоторых случаях брал на себя стоимость работ (половину или полностью) по замене блока мехатроники и узла сцепления. А это немалые деньги — со всеми пирогами и расходниками ремонт коробки обходился у дилера до 250 000 рублей! На какие только меры официалы не шли, чтобы повысить ресурс агрегата — регулярно обновлялось программное обеспечение блока управления S-Tronic, а для России ввели обязательную замену масла каждые 30 000 км пробега. Но ничего лучшего немцы не придумали, как устанавливать на рестайлинговые машины для нашего рынка восьмиступенчатый гидромеханический «автомат» производства ZF.
Кстати, о рестайлинге. Кзалось бы, он сделал Audi Q5 достаточно надежным. Ан нет. Даже на свежих экземплярах на двухлитровых моторах вытягивается цепь ГРМ, изнашиваются раньше времени опоры двигателя, «горят» кислородные датчики и катушки зажигания, выходит из строя клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR. Контролировать уровень масла не так-то просто — щупа в двигателе нет, информация зашита в MMI. Датчик после каждого долива может глючить и не показывать реальный уровень…
В подвеске больших «засад» нет, однако любителям погонять по ухабам придется регулярно заезжать в сервис для замены рычагов и их сайлентблоков, ступичных подшипников и шаровых опор. В рулевом управлении нередко менялась рейка (от 45 000 рублей) по гарантии. Частые жалобы приходились на слабую крестовину рулевого вала — меняется в сборе за 11 000 целковых. Много нареканий у владельцев Q5 на электрооборудование — сбоит мультимедийная система, отказывает ABS и ESP, глючит приборная панель, электроприводы пятой двери и стеклоподъемников. Но эти неисправности не носят массового характера, проявляясь в основном эпизодически.
Что касается крепости и стойкости к коррозии кузова, то у Audi с этим всегда все было в полном порядке. Однако и здесь не обошлось без сюрпризов. То, что тускнеют и пузыряться хромированные детали корпуса, уже никого не удивишь. А вот то, что на относительно свежих машинах облезает краска с площадки под номерной знак, нонсенс. Причем накладка эта меняется вместе с фальшрадиаторной решеткой и стоит у дилеров 40 000 рубликов. Правда, если неприятность случалась в гарантийный период, дилеры меняли ее бесплатно.
Короче говоря, если уж невтерпеж сесть за руль подержанного Audi Q5, настоятельно рекомендуем пострестайлинговую версию, когда моторы и коробки стали надежнее. А если денег хватает только на машины первых лет выпуска, то советуем остановиться на дизельной модификации (2 л) с механической коробкой передач.