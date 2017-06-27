Подержанный Audi Q5: много проблем за большие деньги

Правда, люди из Audi провели работу над ошибками — изменили конструкцию маслосъемных и компрессионых колец, а также поршней. Поэтому на пострестайлинговых Q5 бензиновые «турбочетверки» заметно поумерили масляный аппетит. Хотя и на модернизированных движках масло понемногу расходуется на угар, но уже не в тех колоссальных количествах, как раньше. Кстати, трехлитровые «шестерки» в этом плане более привлекательны — повышенным масляным аппетитом они уж точно не страдают.

Зато турбодизельные агрегаты зарекомендовали себя с положительной стороны. Обычно только после 150 000—180 000 км пробега надо обратить внимание на ТНВД и турбокомпрессор на потеки масла. К этому времени придется менять свечи накаливания (по 6500 рублей), а также провести диагностику форсунок впрыска. Вторым камнем преткновения для владельцев Audi Q5 оказалась роботизированная коробка передач S-Tronic. Она же печально знаменитая семиступенчатая КП с двойным сцеплением аналогичная фольксвагеновской DSG.