Самые опасные ловушки ГИБДД для автотуристов

ВОЛШЕБНЫЙ ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧКУ ЧЕРЕЗ СПЛОШНУЮ

Стоит отдать должное хитроумным инспекторам за придуманную и в ряде случаев безотказную схему ловли водителей «на испуг». В спектакле задействованы сразу два экипажа ДПС, которые с огромным удовольствием «распилят» между собой содержимое вашего кошелька. Что любопытно, для этого совсем не обязательно нарушать ПДД.

Едете вы себе спокойно с крейсерской скоростью по шоссе, а тут откуда не возьмись гаишник, размахивающий полосатой палочкой. Представившись, он заявляет, что несколькими километрами ранее машина с данными номерными знаками совершила выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки.

Альтернативный вариант — выезд на «встречку» в зоне действия запрещающего знака. И в том и другом случае речь идет о нарушении п. 9.2. ПДД, наказание за которое предусматривает штраф в 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. А если вы уже успели «засветиться» с пересечением «сплошной», и год с того момента еще не прошел, то о штрафе можно не мечтать. Зато у «правоохранителей» появляется реальная возможность заработать, ибо по этой причине тариф на услугу «договориться на месте» сильно вырастает.

Хорошо, если в авто имеется видеорегистратор, который сможет опровергнуть обвинения инспектора. Правда, для этого «видеосвидетель» должен обладать встроенными GPS/ГЛОНАСС-модулями, точно фиксирующими координаты поездки — если служивый упрется рогом, оформляя протокол, ролик поможет отстоять правоту в суде.