Самые опасные ловушки ГИБДД для автотуристов

Если раньше на наши автотрассы выходили бандиты, грабящие спешащих к югу России автопутешественников, то теперь их сменили гаишники, научившиеся «разводить» водителей на деньги ничуть не хуже настоящих преступников. О самых безобразных полицейских хитростях этого лета рассказывает портал «АвтоВзгляд».
ВОЛШЕБНЫЙ ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧКУ ЧЕРЕЗ СПЛОШНУЮ
Стоит отдать должное хитроумным инспекторам за придуманную и в ряде случаев безотказную схему ловли водителей «на испуг». В спектакле задействованы сразу два экипажа ДПС, которые с огромным удовольствием «распилят» между собой содержимое вашего кошелька. Что любопытно, для этого совсем не обязательно нарушать ПДД.
Едете вы себе спокойно с крейсерской скоростью по шоссе, а тут откуда не возьмись гаишник, размахивающий полосатой палочкой. Представившись, он заявляет, что несколькими километрами ранее машина с данными номерными знаками совершила выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки.
Альтернативный вариант — выезд на «встречку» в зоне действия запрещающего знака. И в том и другом случае речь идет о нарушении п. 9.2. ПДД, наказание за которое предусматривает штраф в 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. А если вы уже успели «засветиться» с пересечением «сплошной», и год с того момента еще не прошел, то о штрафе можно не мечтать. Зато у «правоохранителей» появляется реальная возможность заработать, ибо по этой причине тариф на услугу «договориться на месте» сильно вырастает.
Хорошо, если в авто имеется видеорегистратор, который сможет опровергнуть обвинения инспектора. Правда, для этого «видеосвидетель» должен обладать встроенными GPS/ГЛОНАСС-модулями, точно фиксирующими координаты поездки — если служивый упрется рогом, оформляя протокол, ролик поможет отстоять правоту в суде.
Впрочем, полицейские тоже не пальцем деланные и, как уже было сказано, берут на испуг — нагнетают обстановку, невольно заставляя шофера допустить тот факт, что он действительно где-то случайно выехал на встречную. А для правдоподобности и пущей солидности сотрудник в вашем присутствии поинтересуется по рации у другого экипажа, якобы зафиксировавшего данное правонарушение, та ли эта была машина. В ответ, как нетрудно догадаться, он получит утвердительный ответ.
Как вам понравится такой расклад? Справедливости ради стоит добавить, что гаишники показывать запись водителю не обязаны — она станет доказательством вины водителя в «группе разбора» или в суде. Поэтому львиная доля попавших на удочку автовладельцев пытается решить вопрос прямо на месте.
Впрочем, бывают случаи, когда водители не «ведутся» на «разводку» и идут до победного. К примеру, после остановки нижегородского водителя под Пензой экипажем ГИБДД, который сообщил ему о выезде авто на «встречку» в запрещенном месте, шофер не согласился с протоколом и по вызову явился в суд. По информации нижегородской общественной организации «Центр Помощи Автомобилистам», спустя пять заседаний и жалоб в прокуратуру, закон — за недостаточностью доказательств — встал на сторону «нарушителя».
СЛУЧАЙНЫЙ ОТКАЗ ОТ МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Не редко сотрудники ДПС в попытках то ли план выполнить, то ли личные карманы пополнить, обвиняют трезвых как стеклышко водителей в алкогольном опьянении. Причем лучше всего коварная схема работает в темное время суток на безлюдной трассе. Если шофер начинает «брыкаться» и полицаи понимают, что для решения вопроса на месте клиент не подошел, то они предлагают ему проехать для освидетельствования в ближайшее медицинское учреждение, которое может находиться в 50—70 км от места остановки.
Понятное дело — не за рулем собственной машины, а в патрульном автомобиле. Что, оставите так просто ночью посреди пустынного шоссе супругу и детей? На это, собственно, и расчет. Инспекторы ГИБДД в качестве «альтернативы» предлагают подписать отказ от медосвидетельствования и ехать дальше. А проезжая какой-либо крупный населенный пункт, самостоятельно пройти освидетельствование и при дальнейшем рассмотрении дела в суде приложить результаты экспертизы, свидетельствующие о трезвости рулевого. Водитель соглашается и подписывает отказ о медосвидетельствования. И зря, ведь таким образом он автоматически лишается права управления минимум на полтора года.
Поэтому в подобной ситуации лучше не отказываться от предложения проехать в больницу или диспансер. Быть может гайцы, увидев вашу настойчивость, отстанут. На худой конец, их подозрения развеют сами врачи. Если они, конечно, не в одной упряжке с полицейскими. Главное — ни в коем случае не подписываться под пустым протоколом.
КОВАРНО СТЕРШАЯСЯ РАЗМЕТКА
На ряде дорожных участков, особенно в дальних регионах страны, от разметки частенько остаются лишь воспоминания. Поэтому если на пути «сплошная» залита грязью или попросту стерлась, есть риск попасть на лишенческую статью. Гаишники прекрасно знают места, где разметка не читается, а посему остановив автомобиль, выкатившийся за ее пределы, будут рады превратиться в хитроумных спекулянтов.
Правда, не стоит сразу предлагать полицейским решить ситуацию на месте, ведь КоАП считает нарушением ПДД лишь то действие шофера, которое он совершил, будучи осведомленным о запрете. Иначе говоря, мог видеть запрещающий знак, сигнал или разметку, но проигнорировал их требования. Но ежели водитель об этом запрете физически знать не мог, то и виновным не считается.
Поэтому во избежание «развода», снимите на смартфон состояние дорожного покрытия для фиксации факта отсутствия разметки, а также привязанные к месту инцидента ориентиры и самих инспекторов. Если все же они оформят протокол, то напишите, что с ним не согласны, о чем свидетельствует наличие видеосъемки. Она-то и станет в суде неопровержимым доказательством вашей невиновности. Только, увы, немногие водители борются за справедливость, считая лучшим выходом дать взятку.