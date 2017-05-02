Сотрудник ГИБДД на мотоцикле разбил головой бампер машины

Владимир Пушков
Представитель так называемого мотобата во время майских праздников устроил массовое ДТП с участием нескольких машин. Вскоре после этого ГИБДД официально открыла мотосезон-2017.
Максим Строкер

Глава ГИБДД Москвы полковник полиции Виктор Коваленко официально открыл мотосезон в столице:

— Подошел весенний мотосезон. Большое количество мототранспорта выходит на улицы города, и мы должны быть полностью готовы к обеспечению безопасности дорожного движения, — заявил г-н Коваленко по этому случаю представителям СМИ. Оказывается, с начала апреля 2017 года сотрудники столичной ДПС ежедневно оттачивали навыки управления мотоциклом. Результаты упорных тренировок мы можем лицезреть на свежайшем видео, размещенном в интернете. На нем зафиксирован момент, когда сотрудник в форме энергично мчит по междурядью в небольшом заторе. Как известно, подобная манера вождения мотобратанов заметно экономит время байкеров, избегающих унизительной участи автомобилиста — стоять в пробках. При этом любители двухколесной техники предпочитают не задумываться о неприятностях, подстерегающих их в этом случае. Как и о том, что в нарушение ПДД они практикуют агрессивное вождение.

Мотополицейский, как видим, наглядно проиллюстрировал истину, гласящую, что на всякую хитрую (не желающую как все стоять в пробке) личность найдется свой «ключик с винтом». В результате инцидента, запечатленного на видео, никто всерьез не пострадал. Сотрудник ГИБДД в падении изрядно приложился головой о бампер машины, однако смог вскоре подняться на ноги и привести себя в относительный порядок. Благодаря тренировкам, надо полагать.

Мотосезон ГИБДД, судя по прошлому году, в 2017-м продлится до октября. Полиция утверждает, что ежедневно, в зависимости от складывающейся оперативной обстановки, обеспечивать безопасность дорожного движения в столице будут десятки мотоциклетных нарядов дорожно-патрульной службы. В связи с чем мы можем надеяться на появление все новых и новых видеороликов в интернете, иллюстрирующих водительское мастерство мотополицейских и, в частности, их способность прибывать на место аварии прямо в момент ДТП, как на данном видео.

ПДД, авария, ДТП, мототехника, ГИБДД
2 мая 2017
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