Сотрудник ГИБДД на мотоцикле разбил головой бампер машины

Глава ГИБДД Москвы полковник полиции Виктор Коваленко официально открыл мотосезон в столице:

— Подошел весенний мотосезон. Большое количество мототранспорта выходит на улицы города, и мы должны быть полностью готовы к обеспечению безопасности дорожного движения, — заявил г-н Коваленко по этому случаю представителям СМИ. Оказывается, с начала апреля 2017 года сотрудники столичной ДПС ежедневно оттачивали навыки управления мотоциклом. Результаты упорных тренировок мы можем лицезреть на свежайшем видео, размещенном в интернете. На нем зафиксирован момент, когда сотрудник в форме энергично мчит по междурядью в небольшом заторе. Как известно, подобная манера вождения мотобратанов заметно экономит время байкеров, избегающих унизительной участи автомобилиста — стоять в пробках. При этом любители двухколесной техники предпочитают не задумываться о неприятностях, подстерегающих их в этом случае. Как и о том, что в нарушение ПДД они практикуют агрессивное вождение.

Мотополицейский, как видим, наглядно проиллюстрировал истину, гласящую, что на всякую хитрую (не желающую как все стоять в пробке) личность найдется свой «ключик с винтом». В результате инцидента, запечатленного на видео, никто всерьез не пострадал. Сотрудник ГИБДД в падении изрядно приложился головой о бампер машины, однако смог вскоре подняться на ноги и привести себя в относительный порядок. Благодаря тренировкам, надо полагать.