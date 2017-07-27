Мару Багдасарян опять поймали за рулем

Как сообщает телеграм-канал Mash, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Мары Багдасарян ночью 27 июля на улице Улофа Пальме. Во время оформления протокола гонщица заявила гаишникам, что плохо себя чувствует и попросила вызвать «скорую» — старая отработанная схема. Как оказалось, стритрейсерша испытала сильный стресс, испугавшись нового задержания и возможного ареста.

По словам адвоката неугомонной автомобилистки, Мару Багдасарян попросили всего лишь переставить ее Mercedes-Benz, припаркованный возле дома во дворе. Якобы, девушка и за руль то сесть не успела, как к ней подъехали правоохранители.