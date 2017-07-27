Мару Багдасарян опять поймали за рулем

Фото: «Московский Комсомолец»
Скандально известную участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян в очередной раз поймали за рулем автомобиля. И это при том, что в марте злостную неплательщицу штрафов пожизненно лишили водительского удостоверения.
Виктория Базылева

Как сообщает телеграм-канал Mash, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Мары Багдасарян ночью 27 июля на улице Улофа Пальме. Во время оформления протокола гонщица заявила гаишникам, что плохо себя чувствует и попросила вызвать «скорую» — старая отработанная схема. Как оказалось, стритрейсерша испытала сильный стресс, испугавшись нового задержания и возможного ареста.

По словам адвоката неугомонной автомобилистки, Мару Багдасарян попросили всего лишь переставить ее Mercedes-Benz, припаркованный возле дома во дворе. Якобы, девушка и за руль то сесть не успела, как к ней подъехали правоохранители.

Фото: «Московский Комсомолец»

Теперь мажорке в лучшем случае светит штраф в размере 30 000 рублей, а в худшем — административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Именно такое наказание предусмотрено статьей 12.7. КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Напомним, что Мара Багдасарян прославилась благодаря скандальной истории про «лихачей на Gelandewagen», которые «убегали» от полицейских машин, транслируя свой «подвиг» в социальные сети. Кроме того, за Багдасарян числилось огромное количество просроченных штрафов, за что ее отправили на обязательные работы. Однако автомобилистка проигнорировала решение суда и оказалась за решеткой.

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27 июля 2017
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