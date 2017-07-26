Как не стать жертвой воров и мошенников в автомобильном путешествии

Фото: АвтоВзгляд
Летняя пора отпусков — прибыльный сезон у лихих людей, которые выходят на большую дорогу, чтобы поохотиться на добропорядочных автотуристов. В ход идут самые изощренные способы, позволяющие поживиться чужим имуществом.
Денис Халфин

Отправляясь на автомобиле в увлекательное путешествие куда-нибудь к морю, уставшие люди спешат расслабиться — ведь отпуск-то уже начался. Однако быт и нравы и российской обочины заставляют быть начеку: ведь покидая теплый и уютный салон машины, вы сразу становитесь объектом наживы. На бензоколонках, автомойках, в придорожных кафе, магазинах, отелях и на любой парковке вдоль дорог нашей бескрайней Родины шанс попасть на прицел воров и мошенников непомерно велик.

Преступных схем в арсенале «джентльменов удачи» — несметное количество. Особенно лакомым куском остается одинокий водитель без пассажиров. Злоумышленникам достаточно отвлечь его внимание и заставить под каким-то предлогом выйти из автомобиля, чтобы незаметно открыть дверь с противоположной стороны и обчистить салон. Например, вы вышли из кафе и, сев за руль, видите незнакомца, который с несчастным и растерянным видом слезно умоляет вас показать ему дорогу по карте. Самые добрые намерения заставляют вас выйти из машины. Пока вы увлечены прокладкой маршрута для малограмотного незнакомца, он в процессе разговора старается развернуть вас спиной к автомобилю, а его подельники в это время совершают преступление.

Фото: abcnews.go.com

Иной раз водитель кроссовера или универсала замечает лист бумаги под дворником на заднем стекле. Водитель, естественно, выходит, чтобы его убрать, а заодно скорее всего полюбопытствует, что же там написано. Ему и в голову не придет закрывать авто на какие-то считанные мгновения. Но опытным «барсеточникам» этого времени вполне хватит, чтобы обчистить салон. То же самое они могут сделать, когда вы увлеченно укладываете покупки в багажник.

Выйдя на парковку из магазина, вы можете обнаружить, что единственный выезд для вашей машины заблокирован чужим автомобилем. Дальше события развиваются согласно срежиссированному сценарию: вы толкаете его, чтобы сработала сигнализация, оглядываетесь по сторонам, а через пару минут «нарисовывается» владелец, который долго и нудно пытается оправдаться. Незнакомец в итоге освобождает дорогу, а вы, выехав со стоянки, обнаруживаете пропажу чего-нибудь ценного.

Фото: www.complex.com

Если уж ваша внешность совсем сильно «понравилась» злодеям, то они могут проколоть шину вашего авто. Далеко вы не уедете, и непременно остановитесь, чтобы поменять колесо. А пока вы будете ковыряться в багажнике в поисках инструмента, они обчистят салон.

Безусловно, описанные случаи — это лишь малая часть преступных сценариев, и предугадать все версии развития событий просто невозможно. Чтобы уберечь себя от подобных несчастий, паркуясь в незнакомой местности, следует быть предельно внимательными. Ни на секунду не оставляйте вещи без присмотра в открытой машине. Убирайте из салона все, даже самые мелкие вещи в багажник, чтобы не оставлять их на виду и не искушать преступников. Как только закрывайте за собой дверь, сразу же заблокируйте их. По возможности, настройте центральный замок на разблокировку только водительской двери, чтобы единственным, кто мог бы первым войти в салон, были вы.

Фото: www.shutterstock.com

Отправляясь в автомобильное путешествие в чужой местности никто не застрахован от пресловутых подстав, техника которых, несмотря ни на что, совершенствуется с каждым годом. На трассе это может быть экстренное торможение впереди идущего автомобиля, или имитация столкновения с помощью незаметно брошенной пластиковой бутылки, издающей соответствующий звук. На парковке или городской улице к вам под колеса может прыгнуть пешеход или бросить под них велосипед, а факт наезда против вас засвидетельствуют липовые очевидцы.

В таких случаях вам всегда поможет видеорегистратор, который зафиксирует истинный ход событий. В значительной степени вы обезопасите себя строгим соблюдением правил дорожного движения. Во любых спорных ситуациях и конфликтах следует сохранять спокойствие, и все вопросы решать исключительно с помощью ГИБДД. Смело фотографируйте на месте происшествия важные детали: повреждения авто, номера машин, общий план, а также лица всех участников ДТП. Старайтесь не вступать с незнакомцами в словесную перепалку, не поддавайтесь на провокации и до приезда полиции сидите в своей закрытой машине.

Фото: izhevsk.ru

В последние годы на российских дорогах практикуется еще одна схема мошенничества — так называемый «цыганский развод». Все чаще можно видеть на обочинах шоссе припаркованные автомобили с иностранными номерами. Около них суетятся люди с южной внешностью, которые с помощью активной жестикуляции имитируют безвыходность своего положения и умоляют проезжающие мимо машины срочно остановиться. Если вы решите им помочь, будьте готовы выслушать невразумительную речь на ломанном русско-английском «суржике» с душещипательными подробностями: семья румын (македонцев, иорданцев, ливанцев) путешествует на авто в Европу (Сибирь, на Дальний Восток), и вдруг у них кончился бензин («стуканул» двигатель, сломалась коробка), а денег нет, потому что кредитка заблокирована (ограбили) Вам будут крайне настойчиво предлагать ювелирные изделия (дорогие наручные часы, новые смартфоны) по смехотворной цене — всего лишь за 5000−10 000 рублей. На самом деле все безделушки окажутся дешевой подделкой, а в процессе разговора, скорее всего, будут попытки обчистить салон вашего авто. Так что в похожей ситуации смело уезжайте прочь, и чем быстрее, тем лучше.

Даже учитывая, сколько опасностей таит в себе российская обочина, ни в коем случае не стоит отказываться от поездок из-за страха перед всеми этими «подставами» и грабежами. Просто приучите себя в любой самой обычной дорожной ситуации быть предельно внимательным и осторожным. Тогда шансы угодить в неприятную историю сведутся к минимуму. Берегите себя!

ПДД, ущерб, дорога, ГИБДД, обман, мошенничество
26 июля 2017
484