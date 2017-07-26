Как не стать жертвой воров и мошенников в автомобильном путешествии

Отправляясь на автомобиле в увлекательное путешествие куда-нибудь к морю, уставшие люди спешат расслабиться — ведь отпуск-то уже начался. Однако быт и нравы и российской обочины заставляют быть начеку: ведь покидая теплый и уютный салон машины, вы сразу становитесь объектом наживы. На бензоколонках, автомойках, в придорожных кафе, магазинах, отелях и на любой парковке вдоль дорог нашей бескрайней Родины шанс попасть на прицел воров и мошенников непомерно велик.

Преступных схем в арсенале «джентльменов удачи» — несметное количество. Особенно лакомым куском остается одинокий водитель без пассажиров. Злоумышленникам достаточно отвлечь его внимание и заставить под каким-то предлогом выйти из автомобиля, чтобы незаметно открыть дверь с противоположной стороны и обчистить салон. Например, вы вышли из кафе и, сев за руль, видите незнакомца, который с несчастным и растерянным видом слезно умоляет вас показать ему дорогу по карте. Самые добрые намерения заставляют вас выйти из машины. Пока вы увлечены прокладкой маршрута для малограмотного незнакомца, он в процессе разговора старается развернуть вас спиной к автомобилю, а его подельники в это время совершают преступление.