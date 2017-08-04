В Москве введут единые тарифы на такси

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Столичные власти рассматривают возможность введения фиксированных тарифов на такси. Такая мера могла бы обезопасить иностранных пассажиров — в частности, тех, кто приедет поддержать любимую команду на Чемпионате мира по футболу-2018.
Виктория Базылева

Как сообщает ТАСС, тарифы будут носить рекомендательный характер, то есть окончательное решение о корректировке прайс-листов на услуги останется за перевозчиками.

– Мы уже обсуждали вопросы о тарифном регулировании. Вопрос сложный, дискуссионный. Безусловно, мировая практика говорит о том, что подобного рода поездки всегда находятся в зоне тарифного регулирования. Это застрахует пассажиров от переплаты, — сказал заместитель руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

Г-н Пронин также отметил, что фиксированные тарифы предложат только тем компаниям, которые аккредитуются для перевозки иностранных футбольных болельщиков. Кроме того, замглавы дептранса напомнил, что федеральное антимонопольное законодательство запрещает регулировать тарифы неестественных монополий, а рынок такси — как раз экономически свободный.

О введении единых тарифов власти задумались после нескольких инцидентов с участием иностранных туристов, которых обманули недобросовестные таксисты. Так, например, в июне нынешнего года чилийский журналист заплатил за поездку от аэропорта Домодедово до гостиницы в центре Москвы 50 000 рублей.

пешеходы, туризм, обман, мошенничество, дептранс, такси
4 августа 2017
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