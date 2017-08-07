Реновации жилья в Москве: новые парковки станут платными

– Обеспеченность парковками будет смешанной, и платной тоже. Но три четверти машино-мест будут бесплатными в рамках улично-дорожной сети, — приводит слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова РИА «Недвижимость».

Кузнецов также отметил, что число парковок вырастет в 2 – 2,5 раза по сравнению с тем, что жители домов, которые участвуют в проекте реновации, имеют на сегодняшний день. К слову сказать, сейчас, по словам главного архитектора, одно парковочное место приходится на 3,5 – 7 квартир.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что столичные власти намерены увеличить количество парковок в городе как минимум вдвое. Так, на месте снесенных «хрущевок» построят новые плоскостные и многоуровневые стоянки, а в новых домах появятся подземные паркинги.