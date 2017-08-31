Вправе ли гаишник останавливать автомобиль для проверки документов

Фото Геннадий Черкасов
Не так давно в очередной раз получила подтверждение история об отмене знаменитого приказа МВД, запрещающего сотрудникам полиции останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов ГИБДД В связи с этим «АвтоВзгляд» решил напомнить, какие основания для остановки машин имеются у гаишников сейчас.
Иван Флягин

Все причины остановки транспортного средства зафиксированы законом и прописаны в пункте 63 «Административного регламента МВД». В настоящее время основания для этого следующие:

установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения;

наличие данных (ориентировки, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения, визуально зафиксированные обстоятельства), свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению дорожно-транспортного происшествия, преступления или административного правонарушения;

наличие данных (ориентировки, сведения оперативно-справочных и разыскных учетов, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения) об использовании транспортного средства в противоправных целях или оснований полагать, что оно находится в розыске;

необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являлись или являются;

необходимость привлечения участника дорожного движения в качестве понятого;

выполнение распорядительно-регулировочных действий; необходимость использования транспортного средства (абзац 5 пункта 4 настоящего Административного регламента);

необходимость привлечения водителя для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции;

проведение на основании распорядительных актов руководителей органов внутренних дел, органов управления Госавтоинспекции специальных мероприятий, связанных с проверкой в соответствии с целями соответствующих специальных мероприятий транспортных средств, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов;

проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров (только на стационарных постах ДПС).

Последние два пункта ключевые, так как устанавливают, что для проверки документов можно останавливать транспортные средства только на стационарных постах ДПС или во время проведения спецмероприятий.

Согласно пункту 82 «Административного регламента», законным основанием для проверки документов вне стационарного поста может быть совершенное вами административное правонарушение. Либо сотрудник ГИБДД должен иметь на вас и вашу машину служебные ориентировки и указания в соответствии с целями проведения специальных мероприятий.

Если гаишник вне поста остановил вас для проверки документов, ссылаясь при этом на некие спецмероприятия, проверить проводятся ли они в действительности или нет, можно только сделав официальный запрос в местное отделение ГИБДД. Увы, предъявлять вам на месте в качестве доказательства карточку маршрута патрулирования полицейский не обязан.

автоправо, штрафы, суд, группа разбора, водительское удостоверение, ПДД, произвол ГАИ
31 августа 2017
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