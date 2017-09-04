Можно ли тормозить ручником на ходу автомобиля

Ситуации на дороге бывают разные. Случается, что тормоза по той или иной причине вдруг отказывают. О реальной вероятности такого события рано или поздно задумываются, пожалуй, все автомобилисты. И первое, что приходит на ум при мысленном моделировании такой ситуации — воспользоваться стояночным тормозом, «ручником». Сразу оговоримся, что сделать это на ходу удастся далеко не в любой машине. Дело в том, что во многих современных авто, напичканных, как это сейчас положено, всевозможной электроникой, стояночная тормозная система включается не при помощи классического рычага между передними сиденьями, а путем нажатия на специальную кнопочку, занявшую его место.

Шибко умные «мозги» машины не позволят водителю кнопкой активировать стояночный тормоз на ходу. Поэтому все сказанное ниже будет полезно лишь тем автовладельцам, чьи машины оборудованы нормальным «ручником» — с рычагом.

Практическое изучение вопроса выявило следующие нюансы. В принципе, затормозить с помощью стояночного тормоза можно. Однако делать это нужно с умом. Дело в том, что резкое затягивание «ручника» приводит практически к мгновенной блокировке задних колес. При некоторых условиях это может привести к заносу машины и полной потере управляемости со всеми вытекающими последствиями. Поэтому подтормаживать задние колеса «ручником» нужно крайне аккуратно, осторожно — чтобы не заблокировать их.