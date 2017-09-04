Можно ли тормозить ручником на ходу автомобиля

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Стояночный тормоз — он же «ручник» — предназначен, как следует из названия, для удержания авто на месте во время стоянки. Однако тот факт, что это устройство как-никак, но все же является тормозом, наводит некоторых водителей на мысль использовать его в качестве экстренной альтернативы при отказавшей основной тормозной системе. К чему это может привести, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Ситуации на дороге бывают разные. Случается, что тормоза по той или иной причине вдруг отказывают. О реальной вероятности такого события рано или поздно задумываются, пожалуй, все автомобилисты. И первое, что приходит на ум при мысленном моделировании такой ситуации — воспользоваться стояночным тормозом, «ручником». Сразу оговоримся, что сделать это на ходу удастся далеко не в любой машине. Дело в том, что во многих современных авто, напичканных, как это сейчас положено, всевозможной электроникой, стояночная тормозная система включается не при помощи классического рычага между передними сиденьями, а путем нажатия на специальную кнопочку, занявшую его место.

Шибко умные «мозги» машины не позволят водителю кнопкой активировать стояночный тормоз на ходу. Поэтому все сказанное ниже будет полезно лишь тем автовладельцам, чьи машины оборудованы нормальным «ручником» — с рычагом.

Практическое изучение вопроса выявило следующие нюансы. В принципе, затормозить с помощью стояночного тормоза можно. Однако делать это нужно с умом. Дело в том, что резкое затягивание «ручника» приводит практически к мгновенной блокировке задних колес. При некоторых условиях это может привести к заносу машины и полной потере управляемости со всеми вытекающими последствиями. Поэтому подтормаживать задние колеса «ручником» нужно крайне аккуратно, осторожно — чтобы не заблокировать их.

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Но ситуации на дороге случаются разные и бывает не до нежностей с ручным тормозом. Поэтому, чтобы свести до минимума риск заноса на заблокированных задних колесах, при затянутом «ручнике» категорически не стоит крутить рулем, не допуская даже намека на отклонение передних колес от прямолинейного положения. Иначе незапланированный «полицейский разворот» вам гарантирован.

Стоит сказать об условиях, при которых стоит применять торможение с помощью стояночной системы. Так, на скользкой дороге (сырой или заснеженной) тормозить «ручником» особенно рискованно. При малейшей разнице в сцеплении передних и задних колес события начинают развиваться по вышеописанному сценарию «полицейского разворота». Даже ухаб под передним колесом при заблокированных задних может спровоцировать такой кульбит. Кроме того, нужно всегда держать в уме тот факт, что чем выше скорость, тем стремительней и катастрофичней будут развиваться события если при торможении «ручником» что-то пойдет не так.

Поэтому использовать столь экстремальный способ остановки авто можно лишь на ровной и прямой дороге на как можно более низких скоростях в совсем уж безвыходных ситуациях.

авария, ремонт
4 сентября 2017
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