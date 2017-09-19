В 2018 году бензин подорожает минимум два раза

Увы, но на этом рост цен на бензин и солярку не остановится. Дело в том, что в том же 2018 году продолжится так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли, в частности будет введен налог на дополнительный доход «королей бензоколонок». Разумеется, что в этом случае отыгрываться нефтяные бароны будут на простых людях, повышая цены на автомобильное топливо. И тогда к концу 2018 года топливо на АЗС может подорожать на 80—90 копеек за литр. И это уже серьезно.

При этом нельзя забывать, что решение дополнительно поднять акцизы выше планируемой инфляции однозначно эту самую инфляцию подстегнет (о том, что одновременно с ценами на бензин вырастут цены абсолютно на все товары мы уже и не говорим), что не самым лучшим образом скажется на и без того скудеющих семейных бюджетах граждан.

Не менее обидно, что заработанные таким образом дополнительные 40—50 млрд. рублей правительство собирается потратить на нужды достаточно ограниченного числа россиян. Они пойдут на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области и «Таврида» в Крыму. Кроме того, регулярно повышая «бензиновые» акцизы, правительство так и не отменило транспортный налог, о чем, вчастности, справедливо напоминают депутаты:

– Последние новости из правительства явно не порадуют автомобилистов. Речь идет о намерениях дважды повысить акцизы на топливо в 2018, — комментирует ситуацию руководитель парламентской фракции «СР» Сергей Миронов. — Хотя нынешние цены на топливо и так бьют все рекорды. В Центральной России розничная цена литра бензина подбирается к отметке в 40 рублей, в северных регионах — в 50 рублей. Не ясно, почему в стране с огромными запасами углеводородов потребитель платит такую цену. А ввиду планов правительства, эта цена еще и возрастет. Так давайте хотя бы частично восстановим справедливость для наших автомобилистов и отменим транспортный налог…