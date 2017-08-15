«Яндекс.Такси» застрахует пассажиров

– Сейчас рано говорить, как именно это будет реализовано. Возможно, согласиться на страхование своих поездок можно будет в меню приложения,— приводит слова руководителя отдела регионального развития компании Алексея Федотова «Коммерсант».

Прежде, чем новая услуга станет доступна по всей стране, ее протестируют в трех-пяти городах. Кроме того, Федотов отметил, что по каждому страховому случаю будут выплачивать не более 2 млн. рублей.

Помимо «Яндекс.Такси», о внедрении нового сервиса задумались в Uber и других таксомоторных компаниях. Так, к примеру, в Fasten, эту идею считают очень здравой. По словам директора по корпоративным отношениям, такси — это огромный рынок: ежедневно в стране совершается порядка 3 млн. поездок, «это миллиарды рублей».

Предполагается, что за свою страховку заплатят сами пассажиры. Стоимость услуги составит около 3—5 рублей за одну поездку.