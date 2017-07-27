Что делать, если вы не согласны с полученным «письмом счастья»

Бумажные письма в эпоху тотального интернета давно не актуальны. Пожалуй, едва ли не единственными, кто до сих пор остается верен этому способу связи, оказались правоохранительные органы. Но благодаря им старый добрый почтовый конверт уже не выглядит так романтично, как раньше. К тому же нередко в этих письмах содержится куда больше «счастья», чем вы заслуживаете.

Чаще всего недоразумения с штрафами за правонарушения, зафиксированные камерами, случаются у тех, кто уже продал автомобиль, а новый владелец не спешит вносить изменения в регистрационные документы. Административная ответственность собственников транспортных средств за нарушение ПДД, зафиксированная «работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи» предусмотрена статьей КоАП 2.6.1.

Во второй части той же статьи указано, что собственник машины освобождается от ответственности, если при рассмотрении жалобы на постановление об административном правонарушении он докажет, что в момент фиксации нарушения за рулем находился другой человек. Парадокс в том, что законодатель, исходя из этой формулировки, цинично проигнорировал институт презумпции невиновности, априори обязав лицо собственника доказывать свою непричастность к содеянному.