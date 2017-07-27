Что делать, если вы не согласны с полученным «письмом счастья»

Фото: www.autoblog.it
Жизнь автолюбителя полна сюрпризов, и особое место в ней занимают «письма счастья». Частенько их содержимое исполнено в жанре настоящей фантастики, поэтому у многих возникает непреодолимое желание вернуть все в рамки чистого реализма. Как же это правильно сделать?
Денис Халфин

Бумажные письма в эпоху тотального интернета давно не актуальны. Пожалуй, едва ли не единственными, кто до сих пор остается верен этому способу связи, оказались правоохранительные органы. Но благодаря им старый добрый почтовый конверт уже не выглядит так романтично, как раньше. К тому же нередко в этих письмах содержится куда больше «счастья», чем вы заслуживаете.

Чаще всего недоразумения с штрафами за правонарушения, зафиксированные камерами, случаются у тех, кто уже продал автомобиль, а новый владелец не спешит вносить изменения в регистрационные документы. Административная ответственность собственников транспортных средств за нарушение ПДД, зафиксированная «работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи» предусмотрена статьей КоАП 2.6.1.

Во второй части той же статьи указано, что собственник машины освобождается от ответственности, если при рассмотрении жалобы на постановление об административном правонарушении он докажет, что в момент фиксации нарушения за рулем находился другой человек. Парадокс в том, что законодатель, исходя из этой формулировки, цинично проигнорировал институт презумпции невиновности, априори обязав лицо собственника доказывать свою непричастность к содеянному.

Фото: altoday.com

Итак, жалоба подается вместе с копией постановления вышестоящему уполномоченному должностному лицу в ГИБДД по тому адресу, откуда пришло «письмо счастья», либо в районный суд по месту совершения правонарушения. В заявлении необходимо указать, куда оно адресовано и от кого, а также какой конкретно пункт оспаривается, и на каком основании он подлежит пересмотру. Если штраф пришел после того, как вы уже расстались со своей машиной, приложите копию договора купли-продажи. В случае несогласия с фактом превышения скорости или нарушения разметки предъявите электронную запись своего видеорегистратора. Если же вы оспариваете не оплаченную якобы парковку в платной зоне — от вас потребуется любое подтверждение перечисления денежных средств в виде распечатки со счета банковской карты или мобильного телефона.

Жалобу можно отправить в электронном виде на сайт ГИБДД. Срок подачи — 10 дней с момента получения копии постановления. Если «письмо счастья» к вам пришло слишком поздно, то вы вправе подать заявление с просьбой о корректировке срока, где должна быть зафиксирована дата поступления к вам штрафа и указана причина, почему вы не подали жалобу раньше. Обычно и суд, и ГИБДД в таких случаях идут заявителю навстречу.

Имейте в виду, что поданный вами документ рассматривается в ГИБДД максимум десять дней, а в суде — два месяца с момента его поступления.

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27 июля 2017
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