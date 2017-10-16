В России появится каршеринг электромобилей

Как сообщает пресс-служба РФПИ, представители фонда и компании Enel подпишут соглашение о начале сотрудничества на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, которое 16 октября проведет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно условиям договора, РФПИ и Enel начнут сдавать в краткосрочную аренду машины, оборудованные электрическими силовыми установками. Из каких именно моделей будет состоять автопарк нового оператора каршеринга, пока не уточняется. Кроме того, соглашение между РФПИ и Enel подразумевает создание дополнительных зарядных станций для электрокаров.

Напомним, что каршеринг — это краткосрочная аренда автомобилей с поминутной оплатой. На сегодняшний день в столице работают семь операторов: Car5, YouDrive, BelkaCar, «Делимобиль» и Anytime, а также EasyRide и Carenda.