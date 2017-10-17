Подруга голой россиянки, погибшей в Доминикане, пропала без вести

В оперативном порядке суд рассмотрел дело о гибели пьяной обнаженной российской туристки, которая прямо на ходу по пояс высунулась из окна автомобиля, и в результате сильного удара о дорожный знак получила несовместимые с жизнью травмы. Вместо того, чтобы следить за дорогой, подруга Натальи Бородиной, управлявшая взятым в аренду KIA Picanto, снимала происходящее на камеру смарфтона.
По мнению экспертов, водительница Иванна Боярчук спокойно могла предотвратить аварию, но из-за невнимательности и воздействия алкоголя даже не попыталась этого сделать. Тот факт, что украинка Иванна Боярчук находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, подтвердили и местные СМИ. Однако Фемида не стала наказывать автоледи лишением свободы, а переквалифицировала ее статус из обвиняемой в свидетеля.