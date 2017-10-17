Подруга голой россиянки, погибшей в Доминикане, пропала без вести

По некоторым данным, после оглашения вердикта девушка вернулась в гостиницу, после чего в буквальном смысле растворилась. Иначе говоря, найти ее не могут ни представители власти, ни консул Украины, ни родственники. Впрочем, из страны 32-летняя подруга погибшей россиянки пока так и не уехала.

Вероятно, участница резонансного, а вместе с тем совершенно глупого ДТП решила не привлекать к себе повышенное внимание полиции и общественности в том числе и потому, что обладает весьма сомнительной репутацией. По данным СМИ, ссылающихся на комментарии близких подруг разбившейся Натальи Бородиной, подруги промышляли проституцией. Недавно они познакомились в Москве, после чего совместно выехали за рубеж, где оказывали интимные услуги гражданам бывшего СССР и богатым иностранным туристам.

По другой версии, погибшая работала в сфере недвижимости, а ее украинская «подельница» — переводчиком. И те, и другие сведения сейчас проверяют местные спецслужбы.