Подруга голой россиянки, погибшей в Доминикане, пропала без вести

Фото: соцсети
Пока семья погибшей в нелепом ДТП в Доминиканской республике Натальи Бородиной решает вопрос о транспортировке тела покойной на родину, местный суд вынес в отношении находившейся во время аварии за рулем гражданки Украины оправдательный приговор. После чего, правда, сама девушка внезапно исчезла.
Мирон Горин

В оперативном порядке суд рассмотрел дело о гибели пьяной обнаженной российской туристки, которая прямо на ходу по пояс высунулась из окна автомобиля, и в результате сильного удара о дорожный знак получила несовместимые с жизнью травмы. Вместо того, чтобы следить за дорогой, подруга Натальи Бородиной, управлявшая взятым в аренду KIA Picanto, снимала происходящее на камеру смарфтона.

По мнению экспертов, водительница Иванна Боярчук спокойно могла предотвратить аварию, но из-за невнимательности и воздействия алкоголя даже не попыталась этого сделать. Тот факт, что украинка Иванна Боярчук находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, подтвердили и местные СМИ. Однако Фемида не стала наказывать автоледи лишением свободы, а переквалифицировала ее статус из обвиняемой в свидетеля.

По некоторым данным, после оглашения вердикта девушка вернулась в гостиницу, после чего в буквальном смысле растворилась. Иначе говоря, найти ее не могут ни представители власти, ни консул Украины, ни родственники. Впрочем, из страны 32-летняя подруга погибшей россиянки пока так и не уехала.

Вероятно, участница резонансного, а вместе с тем совершенно глупого ДТП решила не привлекать к себе повышенное внимание полиции и общественности в том числе и потому, что обладает весьма сомнительной репутацией. По данным СМИ, ссылающихся на комментарии близких подруг разбившейся Натальи Бородиной, подруги промышляли проституцией. Недавно они познакомились в Москве, после чего совместно выехали за рубеж, где оказывали интимные услуги гражданам бывшего СССР и богатым иностранным туристам.

По другой версии, погибшая работала в сфере недвижимости, а ее украинская «подельница» — переводчиком. И те, и другие сведения сейчас проверяют местные спецслужбы.

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17 октября 2017
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