В московском парке «Зарядье» появилась подземная парковка

Попасть на парковку парка «Зарядье» можно с Москворецкой улицы. На въезде установлено электронное табло, указывающее количество свободных мест, а внутри паркинга работает система навигации, которая подскажет, как их найти.

Стоянка открыта для посетителей парка с 14:00 до 0:00 в понедельник и с 10:00 до 0:00 — в остальные дни недели. Она оборудована комплексной системой видеонаблюдения, а кроме того, машины охраняют сотрудники «Росгвардии».

– Теперь гостям, которые приезжают в «Зарядье» на автомобилях, не нужно искать места для парковки поблизости. Зимой посетителям не придется тратить время и расчищать свои машины от снега, а летом — искать для них место в тени, — говорит директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб.