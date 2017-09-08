В зоне риска: откуда и как чаще всего угоняют машины в России

Владельцы крупных торговых центров знают об этом и как могут борются с автоворами. Увы, но несмотря на все меры безопасности, которые они предпринимают, парковки лидируют по количеству угонов в оперсводках во всех регионах России.

По словам экспертов «Цезарь Сателлит», 18% попыток угона приходится именно на парковки.

На днях, например, на парковке крупного торгового центра в столице пытались умыкнуть Lexus NX. Когда хозяин авто скрылся в дверях супермаркета, угонщик проник в салон и даже успел разобрать приборную панель и центральную консоль. Автовладельцу повезло, что его транспортное средство охраняла спутниковая «противоугонка», и группа оперативного реагирования оперативно прибыла на место инцидента. Однако автовладельцы, пользующиеся менее продвинутыми способами защиты авто от преступных посягательств, сегодня довольно сильно рискую остаться без люимой «ласточки».