В зоне риска: откуда и как чаще всего угоняют машины в России

Кривая угонов в России медленно, но верно продолжает расти. При этом угонщики используют как «дедовские» методы кражи машины посредством разбоев и грабежей, так и современные — с помощью высокотехнологичной техники. И особенно часто делают это на паркингах крупных магазинов.
Михаил Ростарчук

Владельцы крупных торговых центров знают об этом и как могут борются с автоворами. Увы, но несмотря на все меры безопасности, которые они предпринимают, парковки лидируют по количеству угонов в оперсводках во всех регионах России.

По словам экспертов «Цезарь Сателлит», 18% попыток угона приходится именно на парковки.

На днях, например, на парковке крупного торгового центра в столице пытались умыкнуть Lexus NX. Когда хозяин авто скрылся в дверях супермаркета, угонщик проник в салон и даже успел разобрать приборную панель и центральную консоль. Автовладельцу повезло, что его транспортное средство охраняла спутниковая «противоугонка», и группа оперативного реагирования оперативно прибыла на место инцидента. Однако автовладельцы, пользующиеся менее продвинутыми способами защиты авто от преступных посягательств, сегодня довольно сильно рискую остаться без люимой «ласточки».

Дело в том, что сегодня угону автомобилей с парковок можно обучиться за несколько часов: в интернете полно онлайн-игр, имитирующие угон со стоянок. Игроку предлагается за 2 минуты взломать и украсть автомобиль. И, как показывает статистика, увезти чужую машину с парковки в реальной жизни не сложнее, чем в виртуальной. Любопытно, почему ведомства, отслеживающие и блокирующие различные вредоносные сайты, не обращают на подобные ресурсы внимания. А ведь для многих подростков такая игра может стать образом жизни. А вот серьезные угонщики чаще всего угоняют машины с парковок с помощью так называемого длинного ключа.

Этим устройством преступник считывает код ключа и затем беспрепятственно открывает машину. У компании «Цезарь Сателлит» есть специальная разработка, защищающая именно от угона «длинным ключом». В целях безопасности детали разработки не разглашаются, однако за последний год это одна из наиболее востребованных у автолюбителей возможностей охранных комплексов.

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8 сентября 2017
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