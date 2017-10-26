Молодые россияне отказываются от личных автомобилей в пользу такси

Участники опроса были поделены на три возрастные группы: поколение «Икс» (36—52 года), «Миллениум» (18—35 лет) и «Миллениум-Хоумлендеры» (13—17 лет). Среди респондентов поколения «Икс» личными автомобилями обладают 60% москвичей и петербуржцев, а также 74% жителей Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. У «Миллениумов» средний процент (во всех городах) ниже — 44,6%.

Любопытно, что в регионах собственную машину все еще считают удобным средством передвижения в среднем около 58% опрошенных, в то время как в столицах личное транспортное средство используют ежедневно лишь 35% представителей поколения «Икс» и 26% «Миллениумов».

Большинство опрошенных (53%) уверено, что такси является отличной альтернативой собственной машине. На сегодняшний день каждый четвертый совершеннолетний респондент прибегает к услугам перевозчиков хотя бы 2—3 раза в месяц. При этом 10% участников исследования признались, что хотели бы передвигаться на такси каждый день.