Автопарк «Делимобиля» пополнится кроссоверами Renault Kaptur

– Целью включения Renault Kaptur в парк компании является расширение ассортимента предоставляемых автомобилей. Мы решили удовлетворить спрос со стороны тех клиентов, которым нужны машины с повышенной проходимостью. И если раньше нам нечего было им предложить, то теперь можно сказать, что у нас каршеринг — на любой вкус, — сказал генеральный директор «Делимобиль» Леонид Сысоев.

Действительно, на сегодняшний день автопарк «Делимобиля» состоит исключительно из седанов Hyundai Solaris, которых насчитывается около 1500 машин. Ранее представители компании заявляли о том, что к 2020 году количество автомобилей увеличится до 5000.

Пользователи сервиса «Делимобиль» самостоятельно выбирают тариф из двух предложенных — «Базового» (8 рублей/минута) и «Все включено» (11 рублей/минута). О том, какие цены будут установлены на краткосрочную аренду кроссоверов Renault Kaptur, пока не сообщается.

Отметим, что «Каптюры» также присутствуют в парке нового оператора каршеринга Easy Ride. В этой компании за каждую минуту использования машины попросят 12 рублей.