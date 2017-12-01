Дальнобойщиков, протестующих против «Платона», признали иноагентами

Минюст России внес общественную организацию содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение перевозчиков России» (ОПР) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте ведомства. Напомним, что «Объединение перевозчиков России» появилось в ходе противостояния российских дальнобойщиков правительству страны, в ходе введению в действие системы «Платон», собирающей плату за проезд грузового транспорта по федеральным дорогам.

Напомним, что этот механизм действует в России с ноября 2015 года. На данный момент владельцы грузовиков полной массой свыше 12 тонн должны платить за проезд по дорогам страны по 1,9 рубля за километр. Часть вырученных средств поступает в федеральный дорожный фонд. Как сказано в официальном сообщении Минюста, «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Министерством юстиции Российской Федерации внеплановой документарной проверки».