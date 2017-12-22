За прогрев мотора на стоянке оштрафуют на 5 000

В Австрии теперь будут штрафовать всех автовладельцев, застигнутых за прогревом машины на стоянке. Об этом местных водителей предупредил Австрийский автомобильный клуб (ÖAMTC). По данным крупнейшей местной газеты Kronen Zeitung, если водитель не заглушил мотор своей машины во время очистки ее от снега и льда на стоянке, ему придется отдать 5000 евро штрафа. В соответствии с параграфом 102 правительственного распоряжения на эту тему говорится, что работающий на холостом ходу мотор загрязняет воздух и создает шумовые помехи для окружающих. Дабы законопослушные австрийцы и австрийки не забывали о соблюдении нового правила, владельцам автостоянок рекомендовано установить по их периметру информационные таблички с фразой: «Заглуши мотор!».

Напомним, что австрийские законодатели и ранее отличались повышенной «любовью» к автомобилистам. Достаточно вспомнить о введенном ими несколько лет назад запрете на автомобильные видеорегистраторы, использование которых якобы нарушает права на частную жизнь всех, попадающих в кадр. На первый раз при обнаружении в машине такого девайса полагается 10 000 евро штрафа, а за повторное правонарушение такого рода уже 25 000 евро.