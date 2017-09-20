Почему перед поездкой не нужно прогревать мотор

Множество интернет-экспертов, списывая друг у друга свои гениальные рекомендации, пугают водителя страшными проблемами с машиной, если он не будет по-старинке прогревать авто перед каждой поездкой. Правы ли они на самом деле?
Максим Строкер

С точки зрения «общечеловеческих ценностей», прогрев мотора перед поездкой в любое время года можно смело считать преступлением перед потомками. Любой «зеленый» скажет вам, что чем любой дополнительно сгоревший грамм топлива — нож в спину экологическому равновесию, и льет воду на мельницу глобального потепления.

Со своей точки зрения, экологи правы. Как ни крути, но съедает прогрев мотора дополнительные литры горючего. За полгода, пока длится среднестатистическая климатическая зима в России, ежеутренние и ежевечерние 10—15-минутные прогревы авто уносят в атмосферу, как минимум, полный бак топлива. Таким образом, прямой экономический резон не прогревать машину имеется.

Да и с точки зрения скорейшего прогрева авто стоять на месте с молотящим двигателем смысла особого нет. Любой водитель в курсе, что на ходу, под нагрузкой двигатель прогревается куда быстрее, нежели на холостых оборотах на стоянке.

Кроме того, надо помнить, что чем большую часть времени бензиновый мотор работает на небольших, в том числе и холостых оборотах, тем выше вероятность образования отложений на свечах зажигания. Нагар заметно ухудшает их работоспособность, что ведет к повышению расхода топлива, падению мощности и прочим неприятностям.

Еще один немаловажный момент, который упускают из виду сторонники прогрева моторов перед поездкой — ресурс двигателя. Да, пока машина стоит, километры пробега на одометре не накручиваются. Но мотор-то все равно при этом изнашивается. То есть прогрев прямо сокращает ресурс двигателя. На это обстоятельство можно было бы и не обращать внимание, но все большая часть современных моделей машин оснащается малообъемными турбированными моторами, чей ресурс все сильнее укорачивается, стремительно приближаясь к сроку заводской гарантии на автомобиль. Не исключено, что из-за этой тенденции прогрев двигателя со временем станет непозволительной роскошью.

ТО, ремонт
20 сентября 2017
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