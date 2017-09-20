Почему перед поездкой не нужно прогревать мотор

С точки зрения «общечеловеческих ценностей», прогрев мотора перед поездкой в любое время года можно смело считать преступлением перед потомками. Любой «зеленый» скажет вам, что чем любой дополнительно сгоревший грамм топлива — нож в спину экологическому равновесию, и льет воду на мельницу глобального потепления.

Со своей точки зрения, экологи правы. Как ни крути, но съедает прогрев мотора дополнительные литры горючего. За полгода, пока длится среднестатистическая климатическая зима в России, ежеутренние и ежевечерние 10—15-минутные прогревы авто уносят в атмосферу, как минимум, полный бак топлива. Таким образом, прямой экономический резон не прогревать машину имеется.

Да и с точки зрения скорейшего прогрева авто стоять на месте с молотящим двигателем смысла особого нет. Любой водитель в курсе, что на ходу, под нагрузкой двигатель прогревается куда быстрее, нежели на холостых оборотах на стоянке.