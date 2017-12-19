Выбираем видеорегистратор, которым можно управлять жестами

При том, что на первый взгляд он мало чем принципиально отличается от топовых устройств прочих брендов. В качестве форм-фактора корпуса устройства выбран типаж фотокамеры — этакий параллелограмм со скругленными углами. На его передней панели, со смещением к правому краю, расположился объектив видеокамеры с матрицей на 4 мегапикселя. На задней части устройства, обращенной к водителю, центральное место занимает 2,4-дюймовый цветной экран, куда выводится видеосигнал, а также оповещения о засеченном излучении радаров и письменные предупреждения о полицейской «засаде» того или иного типа, поджидающей водителя впереди.

На нем же, в случае необходимости, можно прокрутить и уже отснятый ролик. Справа от экрана, в правом нижнем углу панели, примостились четыре квадратные кнопочки. Первая — «М» — отвечает за вход-выход в меню и переход к той или иной его категории. Чуть правее, вплотную к ней, расположена кнопка «ОК», отвечающая за выбор того или иного параметра. Под ними находится вторая пара кнопок — «стрелочки» вправо и влево. Они, как это бывает и в прочих гаджетах, позволяют перемещаться по меню. Слева же от ЖК-мониторчика, на уровне его левого нижнего угла, расположилась «аварийная» кнопка. Ее нажатием можно создавать нестираемый видеофайл — чтобы защитить его от циклической перезаписи роликов. И вот над этой кнопкой располагается датчик, который и придает комбайну Playme Р550 Tetra ту самую необычность.