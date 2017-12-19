Выбираем видеорегистратор, которым можно управлять жестами

«Бриллианты — лучшие друзья девушек», — сказала в одной из своих ролей Мерлин Монро. А что может претендовать на роль «лучших друзей автовладельца» всех времен и народов? Мало кто поспорит, что сейчас таковыми можно считать автомобильные «комбайны», устройства «три в одном», совмещающие в себе возможности радар-детектора, видеорегистратора и информера.
Максим Строкер

Такой девайс полезен и владельцу скромного детища АВТОВАЗа, и обладателю дорогого немецкого кроссовера. Комбайн «три-в-одном» и в случае ДТП зафиксирует кто прав, кто виноват, и от полицейского «развода на пустом месте» уберечь может, и предупредит о камерах контроля всего и вся: превышения скорости, выезда на «выделенки», непропуска пешеходов, пересечения «вафельных» перекрестков и прочего.

В магазинах разных девайсов такого рода сейчас пруд пруди — на любой вкус и кошелек. Но нас интересуют не первый попавшийся гаджет, а вещь, которая может претендовать на звание подарка, то есть обладающая некой уникальностью. И с недавних пор на рынке появилось устройство с функцией, до последнего времени у автомобильных регистраторов-радар-детекторов практически не встречавшаяся. Это комбайн Playme P550 Tetra, умеющий реагировать на… жесты водителя!

При том, что на первый взгляд он мало чем принципиально отличается от топовых устройств прочих брендов. В качестве форм-фактора корпуса устройства выбран типаж фотокамеры — этакий параллелограмм со скругленными углами. На его передней панели, со смещением к правому краю, расположился объектив видеокамеры с матрицей на 4 мегапикселя. На задней части устройства, обращенной к водителю, центральное место занимает 2,4-дюймовый цветной экран, куда выводится видеосигнал, а также оповещения о засеченном излучении радаров и письменные предупреждения о полицейской «засаде» того или иного типа, поджидающей водителя впереди.

На нем же, в случае необходимости, можно прокрутить и уже отснятый ролик. Справа от экрана, в правом нижнем углу панели, примостились четыре квадратные кнопочки. Первая — «М» — отвечает за вход-выход в меню и переход к той или иной его категории. Чуть правее, вплотную к ней, расположена кнопка «ОК», отвечающая за выбор того или иного параметра. Под ними находится вторая пара кнопок — «стрелочки» вправо и влево. Они, как это бывает и в прочих гаджетах, позволяют перемещаться по меню. Слева же от ЖК-мониторчика, на уровне его левого нижнего угла, расположилась «аварийная» кнопка. Ее нажатием можно создавать нестираемый видеофайл — чтобы защитить его от циклической перезаписи роликов. И вот над этой кнопкой располагается датчик, который и придает комбайну Playme Р550 Tetra ту самую необычность.

Именно тут установлен фотоэлемент, реагирующий на движение. Легкое шевеление ладони перед ним — и устройство отключает звуковое дублирование предупреждений. Еще один взмах — и в салоне вновь звучит приятный женский голос из динамиков аппарата. Кнопка включения/выключения Playme Р550 Tetra расположена тоже «по-фотоаппаратному» — на его верхней грани: там, где у фотокамеры обычно находится кнопка спуска затвора. На правой боковой грани имеются разъемы для шнура питания от автомобильного «прикуривателя» и micro-USB-вход — для подключения к компьютеру. Карта памяти тут стандартная, micro-SD, объемом вплоть до 64 Гб. Слот для нее расположен на нижней грани аппарата. Забегая вперед скажем, что для этого аппарата имеет смысл использовать карточку памяти объемом не менее 16 Гб, нашей 8-гиговой показалась маловато.

Описывая Р550 Tetra, невозможно не упомянуть о тактильно-приятном пластике, который выбран для его корпуса. Берешь в руки, и выпускать не хочется. Но сделать это придется, поскольку самое место для него — на лобовом стекле машины.

Заметим, что устанавливать его можно хоть в верхней части «лобовухи», хоть на «подоконник» под ней, вверх ногами. Кронштейн с присоской позволяет, а на удобство просмотра и качество съемки это не повлияет — в меню устройства предусмотрен пункт, которым при необходимости задается разворот изображения на 180°. Присоска кронштейна тут, кстати, очень мощная и надежно фиксирует прибор на любой гладкой поверхности. Чего не скажешь о держателях очень многих автомобильных регистраторов.

Установив Playme Р550 Tetra на лобовом стекле, приступаем к изучению меню устройства и настройкам аппарата «под себя». «Оглавление» комбайна содержит три раздела. Один посвящен его радар-детекторной ипостаси, другой — видеорегистраторной, а в третьем собраны такие второстепенные пункты как выбор языка, установка даты и времени, форматирование карты памяти и тому подобное.

Уже одно только изучение «радар-детекторной» части меню вызывает уважение к возможностям Playme Р550 Tetra. Его «мозги», работающие, кстати, на более чем продвинутом процессоре Ambarella A12, распознают излучение полицейских радаров типа «Стрелка», «Робот», «Искра», «Кордое», «Кречет», «Крис», засекают лазерные измерители скорости. База данных устройства, ориентируясь на сигналы GPS-модуля, позволяет ему предупреждать водителя о приближении к стационарной камере (контролирующей «выделенку», например), муляжу камеры контроля скорости, позиции видеокамер системы «Поток», к посту ДПС, камере, контролирующей выезд на перекресток под запрещающий сигнал светофора.

Подраздел меню, посвященный «видеорегистраторным» функциям сообщает, что Playme Р550 Tetra может снимать в разрешении до 2304х1296, то есть в SuperHD, контролировать полосу движения машины и прочее. Следует также сказать, что само по себе меню устройства организовано крайне просто и логично. Даже без обращения к инструкции по эксплуатации, войдя в меню гаджета, уже через пять минут можно полностью разобраться в настройках и отрегулировать устройство под свои нужды.

В частности сделать так, чтобы аппарат не реагировал на те или иные диапазоны радиоизлучения. Ведь мало кому интересно, например, двигаясь по городским улицам непрерывно слушать сообщения о работе неких радаров в К- и Ка-диапазонов, прекрасно понимая, что речь идет о датчиках в автоматических дверях магазинов или парктрониках в бамперах машин соседей по потоку. Там же, в меню, вручную устанавливается уровень скорости, при котором начинает срабатывать оповещение о превышении и регулируются параметры каждого из режимов работы Playme Р550 Tetra — «Трасса», «Город 1», «Город 2» и «Смарт». Режим «Трасса» подразумевает реагирование на все излучения, в «Городах» отсекаются неопасные при городской езде диапазоны.

В «Смарте» комбайн сам соображает, о чем предупреждать, а о чем молчать в зависимости от того, находится машина на загородной трассе либо в городе — основываясь на ее текущих координатах, вычисленных с помощью GPS-датчика и скорости авто. Неделю, пока Playme Р550 Tetra висел на лобовом стекле нашей тестовой машины, мы колесили как по городским улицам, так и по загородным трассам. Благодаря его подсказкам выяснилось, в частности, что десятка полтора камер на привычных нам маршрутах — всего лишь муляжи.

Хотя и полностью копируют «Стрелку» вплоть до мигания светодиодов подсветки. Эта и прочая информация содержится, как оказалось, в базе данных прибора наряду с координатами настоящих камер автоматической фиксации, имеющимися в устройстве. Пару раз с Playme Р550 Tetra происходили следующие любопытные случаи. Устройство начинало предупреждать о наличии «муляжа» впереди по курсу, но за несколько сотен метров до него (судя по отсчету на экранчике) девушка, «сидящая» в нем, вдруг запиналась и начинала голосить о появлении впереди «Стрелки». Видимо, в памяти устройства эта точка была помечена как «муляж», а его радар-детектор обнаруживал излучение настоящей камеры контроля скорости.

Это говорит о том, что будущему обладателю Playme Р550 Tetra имеет смысл почаще подключать девайс к компьютеру, заходить на сайт компании-производителя и обновлять встроенную базу координат камер. Полицейские не спят, регулярно меняют расположение своих ловушек и за этим процессом нужно следить. О точных цифрах и дистанциях обнаружения настоящих камер контроля скорости, на которых Playme Р550 Tetra их засекал, можно даже не упоминать. Аппарат в любых условиях — и в городе, и на трассе — знает свое дело четко, предупреждая вовремя и спасая от штрафов. А качество съемки при установленном SuperHD-качестве — само собой получается более чем достойное.

Если учесть еще и цену Playme Р550 Tetra, по которой его предлагают в торговых точках (12 000—13 000 рублей в среднем), то, по большому счету, более оптимального соотношения цена/качество среди устройств «3-в-1» на российском рынке найти на данный момент практически невозможно.

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19 декабря 2017
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