Выбираем видеорегистратор, которым можно управлять жестами

Такой девайс полезен и владельцу скромного детища АВТОВАЗа, и обладателю дорогого немецкого кроссовера. Комбайн «три-в-одном» и в случае ДТП зафиксирует кто прав, кто виноват, и от полицейского «развода на пустом месте» уберечь может, и предупредит о камерах контроля всего и вся: превышения скорости, выезда на «выделенки», непропуска пешеходов, пересечения «вафельных» перекрестков и прочего.
В магазинах разных девайсов такого рода сейчас пруд пруди — на любой вкус и кошелек. Но нас интересуют не первый попавшийся гаджет, а вещь, которая может претендовать на звание подарка, то есть обладающая некой уникальностью. И с недавних пор на рынке появилось устройство с функцией, до последнего времени у автомобильных регистраторов-радар-детекторов практически не встречавшаяся. Это комбайн Playme P550 Tetra, умеющий реагировать на… жесты водителя!