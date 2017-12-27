Госдума разрешила не платить транспортный налог

На днях Госдума приняла в третьем чтении закон о налоговой амнистии для граждан. Он заработает уже с 1 января 2018 года. Предполагается, что государство простит гражданам около 150 млрд. рублей налоговых долгов. Автовладельцев это касается в том смысле, что при этом будут списаны все долги по транспортному налогу. Произойдет это автоматически — просто после 1 января в личном кабинете налогоплательщика на сайте Налоговой службы все долги и пени по транспортному налогу, образовавшиеся к 1 января 2015 года, возьмут и исчезнут. Причем неважно, по какой причине человек не платил транспортный налог: не мог, не хотел или просто не знал о существовании долга государству. Его просто простят без каких либо условий. Напомним, что налоговую амнистию подобную нынешней власти провернули и перед прошлыми выборами Президента Путина в 2011 году. Тогда, правда, масштаб «прощения» был в несколько раз меньше — всего на 36 млрд. рублей.