Платная парковка во дворах появится уже после Нового Года

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении скандальный закон о «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» был одобрен в окончательном третьем чтении. Первоначальный его вариант, напомним, был настолько «отмороженным», что предполагал разрешить местным властям делать платным въезд в любой населенный пункт или часть его. Наглость разработчиков того документа по достоинству оценили и пресса, и юристы, и эксперты в области организации дорожного движения. И закидали авторов отзывами и комментариями.

Те немного подумали и решили, что «платный въезд в города» все-таки придется из текста убрать. Но зато оставили в нем другую «мину замедленного действия», а именно — разрешение устраивать платную парковку во дворах жилых домов. Оформлено это дело внешне безобидно, но полностью развязывает руки чиновникам с помощью двух пунктов закона. Один пункт говорит, что «Решения о создании парковок на территориях… застроенных многоквартирными домами, принимаются органами местного самоуправления… с учетом мнения собственников помещений в данных многоквартирных домах. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирных домах… осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами». Методика «учета мнения жителей» отработана во многих регионах при организации платных парковок на улицах, в том числе даже на окраинах крупных мегаполисов.