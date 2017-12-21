Платная парковка во дворах появится уже после Нового Года

mos.ru
Принятый только что Госдумой закон «Об организации дорожного движения» фактически дает зеленый свет любым региональным властям устраивать платную парковку во дворах многоквартирных домов.
Максим Строкер

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении скандальный закон о «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» был одобрен в окончательном третьем чтении. Первоначальный его вариант, напомним, был настолько «отмороженным», что предполагал разрешить местным властям делать платным въезд в любой населенный пункт или часть его. Наглость разработчиков того документа по достоинству оценили и пресса, и юристы, и эксперты в области организации дорожного движения. И закидали авторов отзывами и комментариями.

Те немного подумали и решили, что «платный въезд в города» все-таки придется из текста убрать. Но зато оставили в нем другую «мину замедленного действия», а именно — разрешение устраивать платную парковку во дворах жилых домов. Оформлено это дело внешне безобидно, но полностью развязывает руки чиновникам с помощью двух пунктов закона. Один пункт говорит, что «Решения о создании парковок на территориях… застроенных многоквартирными домами, принимаются органами местного самоуправления… с учетом мнения собственников помещений в данных многоквартирных домах. Выявление и учет мнения собственников помещений в многоквартирных домах… осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами». Методика «учета мнения жителей» отработана во многих регионах при организации платных парковок на улицах, в том числе даже на окраинах крупных мегаполисов.

Для этого руководство города говорит местным муниципальным депутатам «надо», а те радостно и хором «берут под козырек» и от имени местных жителей одобряют любую прихоть городских транспортных чиновников. Другой пункт нового закона, фактически вводящего платную парковку во дворах, составлен с еизуитским цинизмом. Он звучит так: «Законом субъекта Федерации могут быть запрещены платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта,… а также на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов».

То есть, раз региональные власти могут запрещать введение платной парковки во дворах, то значит она, платная парковка то есть, сейчас, получается, фактически разрешена! И чтобы не было платы за стоянку возле своего же подъезда (как это сейчас повсеместно имеет место быть) требуется принятие дополнительных местных законов! Вот такой подарок на Новый Год сделали депутаты жителям всех городов России. По большей части это касается горожан и, в особенности, жителей столиц. Так что после выборов президента Путина на новый срок, а именно к лету 2018 года, вполне можно ждать введения повсеместной платной парковки во дворах жилых домов. На фоне этого события неприятности от беспардонного и корыстного введения платной парковки на улицах городов покажутся детским лепетом.

парковка, госдума, платная парковка
21 декабря 2017
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