Как оспорить штраф МАДИ за неправильную парковку

Совершенно неожиданно для себя оказаться нарушителем может даже самый законопослушный водитель. И дело может быть не только в собственной невнимательности: камеры, фиксирующие нарушения — не без греха.
Максим Строкер

Камерам автоматической фиксации нарушений свойственно ошибаться. Как же быть водителю, если ему выписали неправомерный штраф? В Москве, например, за стоянку в нарушение требований знаков, запрещающих ее, по статье 12.16 КоАП полагается отдать в казну 3000 рублей. Сумма не маленькая. И платить тем более обидно, если ты точно знаешь, что на самом деле ничего не нарушал. На самом деле все достаточно просто. Допустим, с помощью камеры «паркона» вас оштрафовали за стоянку под запрещающим знаком при том, что никаких запрещающих парковку знаков на этом месте нет физически или он расположен так, что его невозможно увидеть.

Чтобы отменить штраф нужно сразу же, как только получена копия постановления МАДИ о штрафе, отправиться на место вашего «правонарушения» и сфотографировать его так, чтобы на кадрах было запечатлено и место давешней парковки вашего авто, и факт отсутствия знаков, и таблички с адресами на стенах окрестных домов — чтобы можно было опознать место предполагаемого нарушения. Далее можно пойти двумя путями. Обжаловать штраф можно либо «бумажным» способом, либо через интернет. В первом случае изложенную на бумаге жалобу, скан постановления и распечатки фотографий можно принести лично жалобу и сопутствующие документы принести лично (либо отправить по почте заказным письмом) в МАДИ по адресу Москва, ул. Каланчевская дом 49.

Если же нет желания связываться с российской почтой или толкаться в очереди на прием к инспектору МАДИ, стоит воспользоваться возможностью онлайн-обжалования. Для этого нужно будет зайти на портал avtokod.mos.ru и найти там раздел «Обращение в Московскую автомобильную дорожную инспекцию». Пройдя по этой ссылке попадаем на страничку, «автокода», где ищем кнопку «Жалоба на постановление об административном правонарушении». Попав в этот раздел жмем на «Обращение в МАДИ», либо вводим номер постановления о штрафе в специальную строку.

После этого нас «выкидывает» непосредственно на страничку заполнения самой жалобы. Тут следует заполнить все обязательные поля. Кроме этого, тут же следует подробно описать с чем именно вы не согласны и почему считаете постановление неправомерным. С помощью имеющегося на «жалобной страничке» сервиса прикрепляем к нашему обращению скан постановления и фотографии, сделанные на «месте преступления». Вот, собственно и все. Далее придется подождать около недели пока жалоба будет рассмотрена. В большинстве случаев, если водитель действительно ничего не нарушил, штраф отменяется. Если же это не произошло, то обжаловать постановление придется через суд, а это уже совсем иная «история».

парковка, штрафы, КоАП, платная парковка
12 января 2018
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