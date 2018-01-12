Как оспорить штраф МАДИ за неправильную парковку

Камерам автоматической фиксации нарушений свойственно ошибаться. Как же быть водителю, если ему выписали неправомерный штраф? В Москве, например, за стоянку в нарушение требований знаков, запрещающих ее, по статье 12.16 КоАП полагается отдать в казну 3000 рублей. Сумма не маленькая. И платить тем более обидно, если ты точно знаешь, что на самом деле ничего не нарушал. На самом деле все достаточно просто. Допустим, с помощью камеры «паркона» вас оштрафовали за стоянку под запрещающим знаком при том, что никаких запрещающих парковку знаков на этом месте нет физически или он расположен так, что его невозможно увидеть.

Чтобы отменить штраф нужно сразу же, как только получена копия постановления МАДИ о штрафе, отправиться на место вашего «правонарушения» и сфотографировать его так, чтобы на кадрах было запечатлено и место давешней парковки вашего авто, и факт отсутствия знаков, и таблички с адресами на стенах окрестных домов — чтобы можно было опознать место предполагаемого нарушения. Далее можно пойти двумя путями. Обжаловать штраф можно либо «бумажным» способом, либо через интернет. В первом случае изложенную на бумаге жалобу, скан постановления и распечатки фотографий можно принести лично жалобу и сопутствующие документы принести лично (либо отправить по почте заказным письмом) в МАДИ по адресу Москва, ул. Каланчевская дом 49.