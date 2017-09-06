Насколько вредна для машины парковка на бордюре

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Не секрет, что свободное парковочное пространство в больших городах уже давно ценится на вес золота. Во дворах многие считают нормальным заехать двумя колесами на высокий бордюр (или поребрик), и оставить заваленную на бок машину на ночь. А насколько это опасно в техническом плане, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Начнем с того, что Правила дорожного движения (пункт 12.2) в ряде случаев допускают стоянку машины с полным заездом на тротуар или заездом одной ее стороной. Об этом свидетельствует дорожный знак 6,4, а также соответствующие таблички 8.6.2 − 8.6.9, указывающие способ постановки транспортного средства. Так что если такой знак с табличкой отсутствует, штраф за стоянку на тротуаре составит 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1000 рублей в остальных регионах России (ст. 12.28 КоАП РФ).

Что касается вреда автомобилю, если он припаркован подобным образом, то об этом на форумах можно встретить много историй про «масляное голодание», «пустой бензонасос при маленьком уровне топлива в баке», «неравномерную нагрузку амортизаторов», «деформацию подвески», «растущих трещинах на стекле», «разрыве сварных точек на кузове» и т. д. В качестве главного аргумента со стороны противников способа парковать машину «в раскоряку» звучит логичный вопрос: зачем тогда техника на консервации длительное время хранится в вывешенном положении?

Ответ прост: если речь не идет о консервации и длительном хранении автомобиля в боковом наклоне, то опасаться за его здоровье не стоит. Под боковым наклоном подразумевается стандартный городской бордюр высотой от 150 до 300 мм. Для начала напомним, что, преодолевая любое такое препятствие на машине с низким клиренсом, высока вероятность «сесть на брюхо». А если неправильно форсировать бордюр, то может пострадать и колесо, и подвеска на любом авто вне зависимости от дорожного просвета.

Что касается стоянки с баком, заполненным менее, чем на четверть, то при условии значительного бокового наклона на бордюре высотой 300 мм, датчик уровня топлива действительно может фиксировать нулевой уровень. В этом случае при низких температурах или при изношенном бензонасосе машина может и не завестись. Речь идет, как правило, о старой технике, и чтобы в этом случае ее оживить, иногда достаточно поставить ее в ровное горизонтальное положение, а в иных случаях придется реанимировать топливную систему.

Вряд ли соответствуют действительности истории про повышенный износ мотора в связи с концентрацией масла в боковой части картера из-за того, что машина стоит боком на бордюре. Если масло соответствует заданному уровню, то даже при большом наклоне оно обеспечит равномерную смазку двигателя во всех его полостях.

Паркуясь таким образом на ночь-другую, вряд ли стоит опасаться за неприятные последствия от неравномерной нагрузки на амортизаторы, если они у вас не изношенны и в нормальном рабочем состоянии. Так же, как и «разрыва сварных точек на кузове» в пору бояться лишь в том случае, если старый кузов к этому процессу уже созрел. Скорее все указанные неприятности с машиной произойдут при движении на советском асфальте или сельской грунтовке, когда нагрузки и на кузов, и на подвеску гораздо выше, чем в состоянии ее покоя, пусть даже она в положении наклона.

Так что самым неприятным последствием такой парковки может стать поцарапанный недовольным прохожим кузов либо эвакуация машины на штрафную стоянку. А на ее техническом состоянии парковка двумя колесами на тротуарном бордюре никак не отразиться, если она не носит регулярный характер.

парковка, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, подержанные авто, автосервис, ремонт
6 сентября 2017
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