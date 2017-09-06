Насколько вредна для машины парковка на бордюре

Начнем с того, что Правила дорожного движения (пункт 12.2) в ряде случаев допускают стоянку машины с полным заездом на тротуар или заездом одной ее стороной. Об этом свидетельствует дорожный знак 6,4, а также соответствующие таблички 8.6.2 − 8.6.9, указывающие способ постановки транспортного средства. Так что если такой знак с табличкой отсутствует, штраф за стоянку на тротуаре составит 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1000 рублей в остальных регионах России (ст. 12.28 КоАП РФ).

Что касается вреда автомобилю, если он припаркован подобным образом, то об этом на форумах можно встретить много историй про «масляное голодание», «пустой бензонасос при маленьком уровне топлива в баке», «неравномерную нагрузку амортизаторов», «деформацию подвески», «растущих трещинах на стекле», «разрыве сварных точек на кузове» и т. д. В качестве главного аргумента со стороны противников способа парковать машину «в раскоряку» звучит логичный вопрос: зачем тогда техника на консервации длительное время хранится в вывешенном положении?

Ответ прост: если речь не идет о консервации и длительном хранении автомобиля в боковом наклоне, то опасаться за его здоровье не стоит. Под боковым наклоном подразумевается стандартный городской бордюр высотой от 150 до 300 мм. Для начала напомним, что, преодолевая любое такое препятствие на машине с низким клиренсом, высока вероятность «сесть на брюхо». А если неправильно форсировать бордюр, то может пострадать и колесо, и подвеска на любом авто вне зависимости от дорожного просвета.