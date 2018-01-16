Двойника Мары Багдасарян разыскивают за уличные гонки и сбитых гаишников

Героиня видеосюжета с гаишником на капоте стала известна не только благодаря «Ютьюбу» — правоохранители неоднократно привлекали Абиеву к ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе и за езду без водительского удостоверения, а также за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Как и ее российская копия, а по совместительству звезда Инстаграма Мара Багдасарян, обо всех своих подвигах Эльнара рассказывала в социальных сетях, не забывая при этом выкладывать фотографии мускулистых губ на фоне элитных и дорогостоящих иномарок. Так произошло и несколько дней назад, когда 26-летняя украинка решила прохватить по трамвайным путям встречного направления, а потом не остановиться по требованию сотрудников автоинспекции, после чего двоих из них даже сбила и уехала.

Комментировать пост, опубликованные ею в соцсетях, полагаем, даже и не стоит. Содержание говорит само за себя: «Жалко мне мусоров? Нет!», а ниже собирательница лайков добавила: «Я — звезда, и в сердце — океан любви».