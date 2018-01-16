Двойника Мары Багдасарян разыскивают за уличные гонки и сбитых гаишников

Фото: соцсети
Во Львове полицейские разыскивают Эльнару Абиеву, сбившую гаишника, попытавшегося остановить ее в ходе организованной погони. Многократной нарушительнице ПДД, которую уже окрестили в СМИ украинской Марой Багдасарян, грозит до пяти лет лишения свободы.
Мирон Горин

Героиня видеосюжета с гаишником на капоте стала известна не только благодаря «Ютьюбу» — правоохранители неоднократно привлекали Абиеву к ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе и за езду без водительского удостоверения, а также за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Как и ее российская копия, а по совместительству звезда Инстаграма Мара Багдасарян, обо всех своих подвигах Эльнара рассказывала в социальных сетях, не забывая при этом выкладывать фотографии мускулистых губ на фоне элитных и дорогостоящих иномарок. Так произошло и несколько дней назад, когда 26-летняя украинка решила прохватить по трамвайным путям встречного направления, а потом не остановиться по требованию сотрудников автоинспекции, после чего двоих из них даже сбила и уехала.

Комментировать пост, опубликованные ею в соцсетях, полагаем, даже и не стоит. Содержание говорит само за себя: «Жалко мне мусоров? Нет!», а ниже собирательница лайков добавила: «Я — звезда, и в сердце — океан любви».

Теперь самовлюбленную гонщицу ждет наказание по ч.2 ст. 345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа, его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей». Только сначала блюстителям порядка необходимо ее найти.

По некоторым сведениям, Эльнара Абиева скрывается в России, либо вместе со своей маленькой дочерью вылетела за рубеж. По другой версии, она находится в Азербайджане. Судя по комментариям и публикациям стритрейсерши в социальных сетях, хулиганить на проезжей части и нарушать закон девице очень нравится, а пресловутая Мара Багдасарян — ее кумир.

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16 января 2018
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