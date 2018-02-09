За соблюдение ПДД будут платить деньги

Депутат Иван Сухарев направил запрос в МВД России с предложением создать в России конкурсную систему поощрения ответственных водителей.

— Смысл этой акции заключался в том, чтобы нарушители скоростного режима получали административные штрафы вместе с уведомлениями по месту жительства, а ответственные водители, соблюдавшие скоростной режим, получали поощрения. А как мы знаем, превышение скорости очень часто заканчивается авариями, иногда с печальным исходом, — цитируют парламентария новостные агентства.

Идея инициативы заключается в следующем. Ответственные водители будут регистрироваться в специальной лотерее, призовой фонд которой формируется из уплаченных нарушителями ПДД штрафов. По словам Сухарева, несколько лет назад в Швеции прошла акция Speed Camera Lottery. В ходе нее нарушители скоростного режима получали административные штрафы, а соблюдающие правила водители — наоборот, поощрения. Результатом того мероприятия стало снижение средней скорости потока на 22%.