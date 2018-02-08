Как взыскать ущерб за ДТП с пьяного пешехода

Никакое ДТП не добавляет оптимизма, а уж наезд на пешехода — в особенности. Даже если он сам нарушил ПДД и был официально признан виновником инцидента. Можно ли заставить его восстановить помятые в аварии части вашего авто?
Евгений Банько

Пешеходов, как писал классик, следует любить. Но практика показывает, что ко многим из них испытывать теплые чувства крайне сложно. Речь идет о гражданах, которые нарушают ПДД и буквально бросаются под колеса машин, то есть пересекают (перебегают, переползают и т. п.) проезжую часть не по пешеходным переходам, а там где взбредет в голову, не глядя по сторонам. Особенно «внезапны» пешеходы, находящиеся подшофе. Этих вообще можно отнести, скорей, к категории «неуправляемых снарядов», нежели к участникам дорожного движения.

Пьяному море по колено, как говорится. А часто он просто не отдает себе отчет в происходящем вокруг. Поэтому нечаянно сбить машиной неадекватное «тело» может каждый водитель. Вслед за инцидентом, как правило, следует неторопливое разбирательство, в ходе которого правоохранители выясняют ответ на вопрос: а не виноват ли водитель в ДТП? Но даже если в конце концов он оказывается чист перед законом, возникает следующая проблема: как возместить ущерб от аварии, если в ней признан виновником пешеход? Страховка ОСАГО, например, действует в случае, когда ущерб нанесен автомобилем. А у нас тут в качестве причинителя вреда имуществу выступает не машина, а, скажем так, «тело». Когда машина застрахована по каско, вопросов нет — за все заплатит страховщик. А если такого полиса в кармане нету?

В таком случае единственный путь — взыскивать с виновника аварии непосредственно. Для начала следует письменно (заказным письмом с уведомлением о вручении) донести до него свои материальные претензии. Обманываться не стоит: вероятность того, что он немедленно согласится восстановить вам машину стремится даже не к нулю, а скорей даже к величине отрицательной — да простят меня математики за такой оборот речи. Поэтому следует сразу готовиться к судебной тяжбе с неизвестным результатом.

Хотя, если у незадачливого любителя выпить имеется какая-никакая недвижимость, машина или сбережения в банке, получить с него причитающееся вполне вероятно.

Однако, затевая тяжбу, стоит помнить, что машина с точки зрения закона является «средством повышенной опасности». И водитель материально отвечает за любой вред, который причинен ею. Причем совершенно не важно, по чьей вине — пешехода или водителя — этот вред был нанесен. Водитель — значит плати, считает Гражданский кодекс. На этом основании пешеход, даже самолично бросившийся под колеса машины, будет иметь полное право взыскать с ее водителя компенсацию вреда своему здоровью. Так что тяжба с пешеходом-виновником ДТП может обернуться встречным иском с его стороны, который суд вполне может удовлетворить.

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8 февраля 2018
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