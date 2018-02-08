Как взыскать ущерб за ДТП с пьяного пешехода

Пешеходов, как писал классик, следует любить. Но практика показывает, что ко многим из них испытывать теплые чувства крайне сложно. Речь идет о гражданах, которые нарушают ПДД и буквально бросаются под колеса машин, то есть пересекают (перебегают, переползают и т. п.) проезжую часть не по пешеходным переходам, а там где взбредет в голову, не глядя по сторонам. Особенно «внезапны» пешеходы, находящиеся подшофе. Этих вообще можно отнести, скорей, к категории «неуправляемых снарядов», нежели к участникам дорожного движения.

Пьяному море по колено, как говорится. А часто он просто не отдает себе отчет в происходящем вокруг. Поэтому нечаянно сбить машиной неадекватное «тело» может каждый водитель. Вслед за инцидентом, как правило, следует неторопливое разбирательство, в ходе которого правоохранители выясняют ответ на вопрос: а не виноват ли водитель в ДТП? Но даже если в конце концов он оказывается чист перед законом, возникает следующая проблема: как возместить ущерб от аварии, если в ней признан виновником пешеход? Страховка ОСАГО, например, действует в случае, когда ущерб нанесен автомобилем. А у нас тут в качестве причинителя вреда имуществу выступает не машина, а, скажем так, «тело». Когда машина застрахована по каско, вопросов нет — за все заплатит страховщик. А если такого полиса в кармане нету?