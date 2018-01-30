Водителей начали штрафовать за простаивание в пробках

Как вам понравится ситуация, когда вы простояли в заторе, потратили собственные нервы, время и бензин, а по итогу поездки за все это получили штраф? Да, мы вполне серьезно: мобильный комплекс фиксации нарушений иногда почему-то считает, что остановка в среднем ряду — это прекрасный повод для наказания рублем.

Так произошло с владельцем Volkswagen Арсеном Мирабяном, которому пришло «письмо счастья» на сумму в 3000 недавно укрепившихся рублей. А что, нечего толкаться в пробке, да еще и в среднем ряду. Вуаля — штрафик за неправильную парковку. Получите и распишитесь! И сколько таких бедолаг попало на деньги, можно только догадываться.

Если вас оштрафовали по ошибке, необходимо обжаловать постановление в суде. Главное — успеть в десятидневный срок.