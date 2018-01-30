Водителей начали штрафовать за простаивание в пробках

Фото: Евгений Семенов
С наступлением нового года в России участились случаи неправомерно выписанных водителям штрафов. Причем ошибаются не только люди, но и электроника. А порой дело доходит до полного абсурда. Впрочем, судите сами.
Мирон Горин

Как вам понравится ситуация, когда вы простояли в заторе, потратили собственные нервы, время и бензин, а по итогу поездки за все это получили штраф? Да, мы вполне серьезно: мобильный комплекс фиксации нарушений иногда почему-то считает, что остановка в среднем ряду — это прекрасный повод для наказания рублем.

Так произошло с владельцем Volkswagen Арсеном Мирабяном, которому пришло «письмо счастья» на сумму в 3000 недавно укрепившихся рублей. А что, нечего толкаться в пробке, да еще и в среднем ряду. Вуаля — штрафик за неправильную парковку. Получите и распишитесь! И сколько таких бедолаг попало на деньги, можно только догадываться.

Если вас оштрафовали по ошибке, необходимо обжаловать постановление в суде. Главное — успеть в десятидневный срок.

Фото: Роман Орлов

Правда, не всем это удается. Арсен, например, не успел и, как следствие, заплатил. А у некоторых без вины виноватых не получается отстоять свою правоту и в суде, как это произошло с владелицей KIA Rio Екатериной Беляевой, которая вынуждена была съехать на обочину из-за пробитого колеса. Проезжавший мимо автомобиль видеофиксации нарушений ПДД с радостью «нагрузил» барышню на 3000 рублей за неправильную парковку.

Оштрафованная автомобилистка попыталась обжаловать постановление, однако суд вынес решение отнюдь не в ее пользу. Сейчас леди продолжает борьбу с несправедливостью в вышестоящей инстанции.

Подобных случаев у нас пруд пруди. Водители регулярно получают «письма счастья» за то, чего по сути не совершали. И многим из них удалось отменить действие ошибочно выписанных штрафов. Так что опускать руки все-таки не стоит.

штрафы, суд, письма счастья, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, дорога, трасса
30 января 2018
843

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы