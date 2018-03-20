Мошенники придумали новую схему обмана покупателей в автосалонах

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники создали организованную преступную группу, промышлявшую обманом покупателей новеньких автомобилей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что после внесения предоплаты за будущую машину, аферисты сообщали клиенту, что автовоз попал в аварию, повредив находившиеся на его борту транспортные средства. Но можно заказать нужную модель в более дорогой комплектации, доплатив еще от 100 000 до 500 000 рублей.