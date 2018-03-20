Мошенники придумали новую схему обмана покупателей в автосалонах

В иных случаях жертвам обмана говорилось о продаже заказанной машины и, как не трудно догадаться, предлагалась более дорогая альтернатива. Тех, кто отказывался доплачивать, попросту кидали на деньги. Каким образом? Да очень просто! В договоре мелким шрифтом русским по белому написано, что в случае отказа от забронированного автомобиля, сумма предоплаты не возвращается.

Чтобы не попасть на уловку мошенников, внимательно читайте соглашения, которые вы хотите заключить с продавцом. Не стоит верить менеджерам автосалона на слово — даже официальные дилеры обманывают покупателей налево и направо.