Мошенники придумали новую схему обмана покупателей в автосалонах

Фото: Михаил Ковалев
В северной столице проходят массовые обыски автосалонов по причине участившихся случаев мошенничества в отношении покупателей новых машин. Под рейд попало 70 шоу-румов, задержаны десятки подозреваемых. Аналогичные операции планируются и в других регионах.
Мирон Горин

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники создали организованную преступную группу, промышлявшую обманом покупателей новеньких автомобилей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что после внесения предоплаты за будущую машину, аферисты сообщали клиенту, что автовоз попал в аварию, повредив находившиеся на его борту транспортные средства. Но можно заказать нужную модель в более дорогой комплектации, доплатив еще от 100 000 до 500 000 рублей.

Фото: Cергей Иванов

В иных случаях жертвам обмана говорилось о продаже заказанной машины и, как не трудно догадаться, предлагалась более дорогая альтернатива. Тех, кто отказывался доплачивать, попросту кидали на деньги. Каким образом? Да очень просто! В договоре мелким шрифтом русским по белому написано, что в случае отказа от забронированного автомобиля, сумма предоплаты не возвращается.

Чтобы не попасть на уловку мошенников, внимательно читайте соглашения, которые вы хотите заключить с продавцом. Не стоит верить менеджерам автосалона на слово — даже официальные дилеры обманывают покупателей налево и направо.

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20 марта 2018
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