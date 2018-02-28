Гигантские очереди за бензином на АЗС появятся уже в апреле

На прошлой неделе портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что автопарк всей страны может уже в самое ближайшее время встать на прикол из-за отсутствия бензина и дизтоплива на АЗС по причине несогласовонности действий, переходящей в самую настоящую халатность всероссийского масштаба, чиновников Минтранса и МВД. А на днях выяснилось, что бюрократическая машина не в состоянии эффективно решить созданную ей же на пустом месте проблему. Проблема, напомним, в бензовозах, газовозах и прочих цистернах, которые постоянно пополняют запасы топлива на АЗС страны. На самом деле, реальных проблем с ними нет. Зато на бумаге, с точки зрения МВД, очень даже есть.
Начались они 29 ноября прошлого, 2017 года, когда министр внутренних дел генерал Колокольцев подписал приказ №900 — об утверждении «Административного регламента МВД по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов». То есть и бензовозов, в том числе. Мина не особо замедленного действия скрывается в пункте 24 этого Регламента. Согласно ему, с 1 января 2018 года владелец цистерны-бензовоза, чтобы получить допуск к перевозке опасных грузов, обязан предоставить в ГИБДД два документа: свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны. Причем поверка включает испытание на прочность с помощью высокого давления.