Гигантские очереди за бензином на АЗС появятся уже в апреле

И никого в момент подписания приказа не смутило, что в России просто не существует госоргана, уполномоченного выдавать эти самые свидетельства («одобрение типа»), нет не только экспертов, имеющих право проводить проверки и испытания оборудования, но даже методик и правил их обучения и аттестации. Не говоря уже об отсутствии официально одобренной методики проверки цистерн. То есть, ни один владелец цистерны для перевозки опасных грузов в России сейчас в принципе не может нигде получить эту бумажку, хотя обязан это делать каждые полгода. Даже взятку некому дать для ее получения. А без этого документа возить бензин с дизтопливом и газ никто не имеет права.

Всю эту систему должен был организовать Минтранс. Но не организовал. Как уже говорилось выше, допуск бензовозы обязаны получать каждые 6 месяцев. На носу март, третий месяц года. Это означает, что треть всего парка бензовозов и газовозов страны уже стоит без движения. Еще через месяц «у стенки» окажется половина парка автоцистерн. А к концу июня — все(!) бензовозы нашей нефтеносной державы будут простаивать, оставив без топлива все АЗС.

На днях Минтранс прислал свой ответ на запрос «Российского топливного союза» относительно надвигающейся топливной катастрофы. За подписью и. о. директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства господина Луговенко И. И.