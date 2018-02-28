Гигантские очереди за бензином на АЗС появятся уже в апреле

Раздолбайство, по другому и не скажешь, одних чиновников и ведомственное узколобие других неумолимо продвигают ситуацию на розничном топливном рынке России к полной остановке торговли бензином, дизтопливом, керосином и газом. Это стало следствием принятия МВД своего внутреннего регламента без оглядки на то, что Минтранс к этому оказался совершенно не готов. И даже после того, как масштаб грядущей проблемы стал широко известен, отечественная бюрократия, как выяснил портал «АвтоВзгляд», решать ее не торопится.
Алексей Батушенко

На прошлой неделе портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что автопарк всей страны может уже в самое ближайшее время встать на прикол из-за отсутствия бензина и дизтоплива на АЗС по причине несогласовонности действий, переходящей в самую настоящую халатность всероссийского масштаба, чиновников Минтранса и МВД. А на днях выяснилось, что бюрократическая машина не в состоянии эффективно решить созданную ей же на пустом месте проблему. Проблема, напомним, в бензовозах, газовозах и прочих цистернах, которые постоянно пополняют запасы топлива на АЗС страны. На самом деле, реальных проблем с ними нет. Зато на бумаге, с точки зрения МВД, очень даже есть.

Начались они 29 ноября прошлого, 2017 года, когда министр внутренних дел генерал Колокольцев подписал приказ №900 — об утверждении «Административного регламента МВД по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов». То есть и бензовозов, в том числе. Мина не особо замедленного действия скрывается в пункте 24 этого Регламента. Согласно ему, с 1 января 2018 года владелец цистерны-бензовоза, чтобы получить допуск к перевозке опасных грузов, обязан предоставить в ГИБДД два документа: свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны. Причем поверка включает испытание на прочность с помощью высокого давления.

И никого в момент подписания приказа не смутило, что в России просто не существует госоргана, уполномоченного выдавать эти самые свидетельства («одобрение типа»), нет не только экспертов, имеющих право проводить проверки и испытания оборудования, но даже методик и правил их обучения и аттестации. Не говоря уже об отсутствии официально одобренной методики проверки цистерн. То есть, ни один владелец цистерны для перевозки опасных грузов в России сейчас в принципе не может нигде получить эту бумажку, хотя обязан это делать каждые полгода. Даже взятку некому дать для ее получения. А без этого документа возить бензин с дизтопливом и газ никто не имеет права.

Всю эту систему должен был организовать Минтранс. Но не организовал. Как уже говорилось выше, допуск бензовозы обязаны получать каждые 6 месяцев. На носу март, третий месяц года. Это означает, что треть всего парка бензовозов и газовозов страны уже стоит без движения. Еще через месяц «у стенки» окажется половина парка автоцистерн. А к концу июня — все(!) бензовозы нашей нефтеносной державы будут простаивать, оставив без топлива все АЗС.

На днях Минтранс прислал свой ответ на запрос «Российского топливного союза» относительно надвигающейся топливной катастрофы. За подписью и. о. директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства господина Луговенко И. И.

В нем г-н директор констатирует, что все так и есть, Минтранс хотел, но не успел и т. п. А поэтому министерство изготовило проект постановления Правительства РФ, которым срок начала действия новой системы проверки цистерн будет отложен с 1 января 2018-го на 1 января 2019-го. Оказывается, пока страна неумолимо катится к бензиновому коллапсу из-за того, что кто-то шибко ответственный в Минтрансе банально протупил проблему, проект правительственного постановления проходит согласование в Минпромторге, а потом только его будут вносить на рассмотрение кабинета министров РФ.

А параллельный постановлению правительства приказ Минранса «готовится к направлению в Минюст на государственную регистрацию». То есть в лучшем случае, при фантастически идеальном стечении обстоятельств, ситуация с массовой остановкой бензовозов по всей стране разрешится только в апреле — когда на приколе уже будет находиться около 70% цистерн.

Неумолимость бензинового коллапса обусловлена еще и тем, что такого рода спецтехники в России имеется ровно столько, сколько требуется для удовлетворения спроса на топливо. Запасные цистерны никому не нужны. И если 70% бензовозов встанет, это значит, что, грубо говоря, на 70% АЗС просто не будет вообще никакого топлива. А на оставшихся бензоколонках 30% выстроятся гигантские очереди из машин. Но чиновников эта перспектива, похоже, особо не напрягает: потерпят людишки, никуда не денутся — главное, чтобы «бомба» искусственного бензинового супердефицита рванула после выборов президента…

бензин, ГИБДД, дизельное топливо
28 февраля 2018
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