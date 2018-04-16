В Думу внесен новый «закон Яровой» — о штрафах и приставах

Зампред Госдумы депутат Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который позволит приставам и гражданам общаться в онлайн-режиме. Об этом сообщили в аппарате депутата.

– Законопроект дает гражданину возможность без очередей, часов приема и массы других обременений напрямую общаться с судебным приставом в режиме онлайн: в электронном виде подавать ходатайства, заявления, видеть всю историю исполнительного производства, какие действия предпринял пристав для того, чтобы обеспечить исполнение решения суда и практическую защиту прав гражданина, их восстановление или взыскание в его пользу имущества, денежных средств, — говорится в пресс-релизе, распространенном аппаратом г-жи Яровой.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он «повысит требования к судебным приставам, контролю за их работой». По мнению автора законопроекта, взаимодействие пристава и гражданина через электронный кабинет или извещение с помощью SMS будет осуществляться лишь при согласии на это гражданина.