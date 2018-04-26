Как столичные парковщики наживаются на водителях

Фото avtovzglyad.ru
Если оставить в стороне главный вопрос к платным парковкам: «А законны ли они?», остаются и другие. Среди которых и частые сбои паркоматов, в результате которых становится невозможно оплатить стоянку наличными, и не менее частое «подвисание» онлайн-сервисов, собирающих деньги, и ряд других проблем. Так, например, весьма разорительные для водителей технические ошибки содержит приложение «Московский паркинг».
Александр Ростарчук

Так, на некорректную работу приложения порталу «АвтоВзгляд» пожаловлся москвич Борис Барабаш. Гражданин в течение трех дней возил внука в поликлинику, паркуясь на платной стоянке №3201, что на дублере Комсомольского проспекта в Хамовниках. Наш читатель все три раза честно оплачивал парковку через мобильное приложение «Московский паркинг» и трижды получал за это штрафы по 2500 рублей за неоплату услуг. Удивленный таким поворотом дел, г-н Барабаш начал собственное расследование инцидента и выяснил, что наказали его на приличную сумму потому, что он, якобы, платил за другой автомобиль, госномер которого отличается от «жестянок» его машины на одну цифру. Иначе говоря, вместо правильного номера автомобиля Toyota Corolla Е018РХ 177 производилась оплата по другому регистрационному знаку — Е019РХ 177, так же принадлежащему… Toyota Corolla!

Гражданин, пытаясь обжаловать штрафы ГКУ АМПП, попытался доказать чиновникам этой конторы, что в природе просто не существует автомобиля «Тойота Королла» серебристого цвета с госномером Е019РХ 177, и этот факт элементарно проверяется по базам ГИБДД и других структур. То есть речь идет об элементарной технической ошибке приложения «Московский паркинг», по непонятной причине изменившего номер автомобиля без ведома пользователя.

И тут надо сказать, что особенность этого приложения такова, что в момент оплаты парковки на странице приложения не виден госномер оплачиваемого автомобиля.

Если у владельца в собственности только одна машина, то он не будет постоянно перепроверять ее госномер, единожды установленной на другой странице приложения «Моспаркинга». Каждый раз оплачивая автомобиль, г-н Барабаш, естественно. не проверял госномер своего авто, записанный в базу приложения несколько месяцев назад. Но даже и перепроверив, не мог быть уверенным, что в момент оплаты он не изменится из-за сбоя приложения.

И уж поскольку такой баг сервиса стал известен, его — после возврата гражданину ошибочно взысканных штрафов — вполне уместно было бы доработать с тем, чтобы при оплате парковки автовладелец видел госномер, за который вносятся деньги. Увы, но чиновники ГКУ АМПП А. В. Спирин (начальник управления по администрированию нарушений, и А. Ю. Тюрбеев (заместитель начальника отдела оформления и учета нарушений), доводам облапошенного автовладельца не вняли: жалобу отклонили, приложение чинить не стали. Остался безучастным к проблеме горожанина и официальный сайт мэра Москвы, откуда Борис Барабаш получил ответ из разряда «сам дурак».

И хотя из одного малюсенького сбоя приложения «Московский паркинг», помноженного, однако, на извечный бюрократизм чиновников, не хотелось бы делать больших и далеко идущих выводов, но они, увы, напрашиваются сами собой. Однажды терпение миллионов столичных автовладельцев, жизнь которых с каждым днем становится все лучше и веселее, может кончится…

парковка, штрафы, платная парковка, дептранс
27 апреля 2018
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