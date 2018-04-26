Как столичные парковщики наживаются на водителях

Так, на некорректную работу приложения порталу «АвтоВзгляд» пожаловлся москвич Борис Барабаш. Гражданин в течение трех дней возил внука в поликлинику, паркуясь на платной стоянке №3201, что на дублере Комсомольского проспекта в Хамовниках. Наш читатель все три раза честно оплачивал парковку через мобильное приложение «Московский паркинг» и трижды получал за это штрафы по 2500 рублей за неоплату услуг. Удивленный таким поворотом дел, г-н Барабаш начал собственное расследование инцидента и выяснил, что наказали его на приличную сумму потому, что он, якобы, платил за другой автомобиль, госномер которого отличается от «жестянок» его машины на одну цифру. Иначе говоря, вместо правильного номера автомобиля Toyota Corolla Е018РХ 177 производилась оплата по другому регистрационному знаку — Е019РХ 177, так же принадлежащему… Toyota Corolla!

Гражданин, пытаясь обжаловать штрафы ГКУ АМПП, попытался доказать чиновникам этой конторы, что в природе просто не существует автомобиля «Тойота Королла» серебристого цвета с госномером Е019РХ 177, и этот факт элементарно проверяется по базам ГИБДД и других структур. То есть речь идет об элементарной технической ошибке приложения «Московский паркинг», по непонятной причине изменившего номер автомобиля без ведома пользователя.

И тут надо сказать, что особенность этого приложения такова, что в момент оплаты парковки на странице приложения не виден госномер оплачиваемого автомобиля.