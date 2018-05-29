Бензин в Москве за неделю подорожал еще на рубль

За неделю 21—27 мая 2018 года стоимость топлива на АЗС столицы подскочила примерно на 1 рубль. По данным Московской топливной ассоциации, средняя по городу цена литра Аи-92 достигла 42,21 рублей, Аи-95 — 45,5 рублей, а литра дизтоплива до 43,99 рубля. Напомним, ранее стало известно, что резкий рост цен на топливо в последние месяцы вынудил правительство впервые с 2015 года снизить акцизы. В связи с этим, 1 июля акциз на бензин будет понижен на 3 000 рублей на тонну, на дизтопливо — на 2 000 рублей на тонну. В пересчете такое снижение акцизов эквивалентно «скидке» на 2,25 и 1,5 рублей на каждый литр соответственно.

Топливные компании-монополисты объясняют стремительный рост цен огромной выгодой от импорта топлива в Европу по сравнению с внутренним рынком. Напомним, что примерно такие же как и сейчас мировые цены на нефть существовали в 2007 году. Тогда при курсе 34 рубля/евро Аи-95 в России стоил около 21 рубля/литр. Сейчас, при курсе 72 рубля/евро, 95-й бензин стоит 45 рублей/литр. То есть евро с тех пор вырос в 2,11 раз, а цена бензина — в 2,14 раз. Таким образом, в данный момент российский топливный рынок пришел в состояние, аналогичное периоду 11-летней давности.