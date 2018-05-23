5 способов забыть про цены на бензин

Новости про очередное повышение цен на топливо каждый заставляют автовладельцев все серьезнее задумываться о своих расходах на АЗС. Портал «АвтоВзгляд» предлагает несколько вариантов того, как можно перестать волноваться по поводу стоимости бензина и дизтоплива.
Марина Ведяшкина

А У НАС В МАШИНЕ ГАЗ

Затраты на переоборудование современной машины ГБО, в среднем, составляет около 45 000 рублей. Стоимость литра пропан-бутана сейчас — более 18 рублей. Расход такого топлива выше, чем у бензина на 5—10%. Стоимость оформления переделки машины «под газ» для ее легитимизации в органах ГИБДД может обойтись в сумму, почти равную цене установки ГБО. Таким образом, цена газификации авто может вплотную подобраться к планке 90 000 — 100 000 рублей. Допустим, человек проезжает на своем авто 20 000 км. за год при среднем расходе 10 л. бензина на «сотню». Сейчас АИ-92 стоит около 42 ₽/л. При таких данных за год он потратит на АЗС примерно 84 000 рублей. Цена годичных заправок газом при таком же пробеге и чуть большем расходе составит около 40 000 рублей. Таким образом, установка ГБО, в идеальном случае, окупается не ранее чем за два года и имеет смысл лишь при ежедневных пробегах машины больше среднестатистического уровня и сроке эксплуатации «газа» не менее трех лет.

ЕЗДА «ПОД ГРАДУСОМ»

Еще один вариант — сделать свой автомобиль «алкоголиком». Чаще в качестве альтернативного топлива используется не чистый спирт, а смесь этилового спирта с бензином в разных пропорциях. Самый популярный вариант — соотношение этанол/бензин, равное 85/15.

Машина, работающая на спирту, потребляет на 30% больше топлива. С этанолом в баке сложнее завестись при температурах ниже +10ºС. В российских условиях сэкономить на спиртовых заправках авто не удастся: в рознице литр спирта стоит не менее 200 рублей. Зато цены на этот алкоголь стабильны, в отличии от бензина.

ПЕРЕХОДИМ НА ЭЛЕКТРОТЯГУ

Стоимость электромобилей на вторичном рынке начинается от 400 000 — 500 000 рублей, а заканчивается где-то на околоземной орбите. Специальную розетку, которая будет заряжать электромобиль ночью, можно оборудовать даже дома. Но только если этот дом — собственный котедж. Зимой головной свет и габариты, подогрев сидений, «печка» катастрофически «едят» электричество, в разы сокращая паспортный пробег на одной зарядке.

ЗАПРЯЧЬ «ТРОЙКУ»

Вариант, который нам все больше навязывают власти — пересадка на общественный транспорт. «Единый» билет на все виды транспорта в Москве обойдется в 19 000 рублей в год. О тех, кто не любит массовые скопления людей, тоже позаботились: в Москве работает прокат велосипедов и самокатов.

ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ВЕНЕСУЭЛУ

Чудесная, почти сказочная страна. По крайней мере с точки зрения стоимости топлива. Да, авиабилет до Каракаса обойдется примерно в 40 000 рублей и страна испытывает серьезные перебои с туалетной бумагой и зубной пастой, но зато литр бензина там стоит сейчас что-то около 90 копеек…

АЗС, бензин, электромобили, ГИБДД, дизельное топливо
23 мая 2018
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