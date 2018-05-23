5 способов забыть про цены на бензин

А У НАС В МАШИНЕ ГАЗ
Затраты на переоборудование современной машины ГБО, в среднем, составляет около 45 000 рублей. Стоимость литра пропан-бутана сейчас — более 18 рублей. Расход такого топлива выше, чем у бензина на 5—10%. Стоимость оформления переделки машины «под газ» для ее легитимизации в органах ГИБДД может обойтись в сумму, почти равную цене установки ГБО. Таким образом, цена газификации авто может вплотную подобраться к планке 90 000 — 100 000 рублей. Допустим, человек проезжает на своем авто 20 000 км. за год при среднем расходе 10 л. бензина на «сотню». Сейчас АИ-92 стоит около 42 ₽/л. При таких данных за год он потратит на АЗС примерно 84 000 рублей. Цена годичных заправок газом при таком же пробеге и чуть большем расходе составит около 40 000 рублей. Таким образом, установка ГБО, в идеальном случае, окупается не ранее чем за два года и имеет смысл лишь при ежедневных пробегах машины больше среднестатистического уровня и сроке эксплуатации «газа» не менее трех лет.
ЕЗДА «ПОД ГРАДУСОМ»
Еще один вариант — сделать свой автомобиль «алкоголиком». Чаще в качестве альтернативного топлива используется не чистый спирт, а смесь этилового спирта с бензином в разных пропорциях. Самый популярный вариант — соотношение этанол/бензин, равное 85/15.