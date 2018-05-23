5 способов забыть про цены на бензин

Машина, работающая на спирту, потребляет на 30% больше топлива. С этанолом в баке сложнее завестись при температурах ниже +10ºС. В российских условиях сэкономить на спиртовых заправках авто не удастся: в рознице литр спирта стоит не менее 200 рублей. Зато цены на этот алкоголь стабильны, в отличии от бензина.

ПЕРЕХОДИМ НА ЭЛЕКТРОТЯГУ

Стоимость электромобилей на вторичном рынке начинается от 400 000 — 500 000 рублей, а заканчивается где-то на околоземной орбите. Специальную розетку, которая будет заряжать электромобиль ночью, можно оборудовать даже дома. Но только если этот дом — собственный котедж. Зимой головной свет и габариты, подогрев сидений, «печка» катастрофически «едят» электричество, в разы сокращая паспортный пробег на одной зарядке.

ЗАПРЯЧЬ «ТРОЙКУ»

Вариант, который нам все больше навязывают власти — пересадка на общественный транспорт. «Единый» билет на все виды транспорта в Москве обойдется в 19 000 рублей в год. О тех, кто не любит массовые скопления людей, тоже позаботились: в Москве работает прокат велосипедов и самокатов.

ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ВЕНЕСУЭЛУ

Чудесная, почти сказочная страна. По крайней мере с точки зрения стоимости топлива. Да, авиабилет до Каракаса обойдется примерно в 40 000 рублей и страна испытывает серьезные перебои с туалетной бумагой и зубной пастой, но зато литр бензина там стоит сейчас что-то около 90 копеек…