ГИБДД — не указ: поборами на дорогах разрешили заниматься еще одной службе

Остановить и досмотреть транспортное средство, а также проверить документы у водителя отныне могут не только представители МВД, сотрудники ВАИ, ФСБ и ФСО. Похожими правами наделили и таможенников — желающих развести водителей на деньги становится все больше.
Добилась таки Федеральная таможенная служба доступа к кормушке — Госдума приняла в последнем чтении закон о наделении ФТС правом тормозить автомобили. Еще два года назад начальник главного управления таможенного контроля Валерий Селезнев мечтал досматривать транспортные средства с целью оперативного выявления санкционных и прочих, незаконно ввезенных в нашу страну товаров. И вот она — победа!
Правда, независимые эксперты уверены, что с получением подобных полномочий таможенники начнут «грузить» водителей на деньги похлеще, чем ГИБДД. Если придорожные полицейские свою активность проявляют хотя бы в рамках ПДД, то бравые ребята из ФТС будут руководствоваться внутренним регламентом и служебными предписаниями. Полагаем, что водители знают о них не больше, чем о самом Таможенном кодексе. А незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Особенно, если этим самым законом можно не слабо манипулировать.
По сути, возможности учинить произвол у сотрудников ФТС гораздо больше, нежели у гаишников. К примеру, заявят вам таможенники, что идет спецоперация по задержанию транспортного средства со схожими приметами, на котором была ввезена в Россию крупная партия «паленого» коньяка, и задержат автомобиль «для выяснения».
Да что там говорить, если при желании они могут докопаться до чего угодно: назвать сомнительным ваш багаж в грузовом отсеке, который необходимо досмотреть, или потребовать предъявить для проверки по базе данных планшетник и мобильный телефон, якобы вызывающие подозрения. Поймите правильно, а вдруг техника была ввезена в страну незаконно.
Конечно, отболтаться получится, но вариантов здесь только два — потратить несколько часов времени на искусственно и искусно организованную проверку или уравновесить ситуацию на месте. А последним не брезгуют ни водители, ни гаишники. Думаете, этим не воспользуются таможенники? Отнюдь! В приграничных регионах России объявляется охота на автомобилистов, а проведение чемпионата мира по футболу сделает ее особенно кровожадной.