ГИБДД — не указ: поборами на дорогах разрешили заниматься еще одной службе

По сути, возможности учинить произвол у сотрудников ФТС гораздо больше, нежели у гаишников. К примеру, заявят вам таможенники, что идет спецоперация по задержанию транспортного средства со схожими приметами, на котором была ввезена в Россию крупная партия «паленого» коньяка, и задержат автомобиль «для выяснения».

Да что там говорить, если при желании они могут докопаться до чего угодно: назвать сомнительным ваш багаж в грузовом отсеке, который необходимо досмотреть, или потребовать предъявить для проверки по базе данных планшетник и мобильный телефон, якобы вызывающие подозрения. Поймите правильно, а вдруг техника была ввезена в страну незаконно.

Конечно, отболтаться получится, но вариантов здесь только два — потратить несколько часов времени на искусственно и искусно организованную проверку или уравновесить ситуацию на месте. А последним не брезгуют ни водители, ни гаишники. Думаете, этим не воспользуются таможенники? Отнюдь! В приграничных регионах России объявляется охота на автомобилистов, а проведение чемпионата мира по футболу сделает ее особенно кровожадной.