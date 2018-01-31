Таможенники смогут штрафовать водителей

Фото: tengrinews.kz
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому действие статьи 12.25 КоАП «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» распространяется на взаимоотношения сотрудников таможни и водителей.
Эдуард Раскин

Собственно говоря, право останавливать транспортные средства в приграничных регионах России для проверки груза и документов на него работники таможенных органов получили еще в 2017 году. Но что такое возможность останавливать без возможности покарать за непослушание? Именно этой проблемой и озаботилось правительство Российской Федерации, у которого более важных дел на начало года, по-видимому, не нашлось.

Результатом мозгового штурма, проведенного нашими министрами, стал следующий документ: «В целях урегулирования вопроса об установлении административной ответственности за невыполнение законных требований должностных лиц таможенных органов об остановке таких транспортных средств законопроектом предлагается распространить действие статьи 12.25 КоАП („Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства“) на правоотношения, связанные с остановкой транспортного средства по требованию должностного лица таможенного органа. Статья 12.25 КоАП предусматривает административный штраф от 500 до 800 рублей».

Фото: www.amur.info

Таким образом, законопроект наделяет должностных лиц таможенных органов полномочиями по рассмотрению административных правонарушений и вынесению решений по ним без участия ГИБДД, пусть даже и в достаточно ограниченной сфере.

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что таможенная служба по коррупционной составляющей своей деятельности недалеко ушла от дорожной полиции. Поэтому намерение наделить ее новыми полномочиями требует серьезного обсуждения. Вспомним, сколько времени длится безуспешная борьба со взяточничеством сотрудников ДСП, которая может в ближайшее время вылиться в тотальное упразднение данной организации.

И вообще, рост числа контролирующих и карающих органов вряд ли позволит кардинальным образом навести порядок в сфере перевозок, о чем свидетельствует русская поговорка: «У семи нянек — дитя без глаза».

штрафы, взятка, ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
31 января 2018
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