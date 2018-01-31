Таможенники смогут штрафовать водителей

Собственно говоря, право останавливать транспортные средства в приграничных регионах России для проверки груза и документов на него работники таможенных органов получили еще в 2017 году. Но что такое возможность останавливать без возможности покарать за непослушание? Именно этой проблемой и озаботилось правительство Российской Федерации, у которого более важных дел на начало года, по-видимому, не нашлось.

Результатом мозгового штурма, проведенного нашими министрами, стал следующий документ: «В целях урегулирования вопроса об установлении административной ответственности за невыполнение законных требований должностных лиц таможенных органов об остановке таких транспортных средств законопроектом предлагается распространить действие статьи 12.25 КоАП („Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства“) на правоотношения, связанные с остановкой транспортного средства по требованию должностного лица таможенного органа. Статья 12.25 КоАП предусматривает административный штраф от 500 до 800 рублей».