Столичная полиция разыскивает таксистов-насильников

Жительница Москвы едва не стала жертвой таксиста-насильника. Водитель популярного сервиса Uber завез девушку в безлюдное место в районе метро «Шаболовская», заблокировал двери и попытался над ней надругаться. Что же касается полицейских, то, по словам дамы, узнав о случившемся, они пытались отговорить ее от подачи заявления: мол, вы, гражданочка, не в себе, и ваша история — вымысел. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в ситуации…
Таксист прибыл на вызов в десятом часу вечера. По пути в пункт назначения — к дому пострадавшей — он внезапно заблокировал замки дверей, развернулся и повез испуганную пассажирку в неизвестном направлении. Остановившись неподалеку от станции метро «Шаболовская», водитель предпринял попытку изнасилования. К счастью, девушке удалось открыть дверь и выбежать из машины.
– По этическим причинам я опущу подробности сего действа, как опускаю их вот уже вторые сутки в своей голове. Мне повезло — удалось нащупать рукой кнопку разблокировки двери, я пулей выбежала из машины, побежала к первой попавшейся девушке на улице и попросила о помощи, — пишет потерпевшая на своей страничке в Facebook.
На следующий день пострадавшая отправилась в отделение полиции и написала заявление. Правда, сочувствия и помощи от правоохранителей, по ее словам, дождалась не сразу. Девушка рассказывает, что сотрудники оказывали на нее «мощнейший прессинг», уговаривая не подавать заявление. Неужели столичные полицейские покрывают «Убер»? А может, это уже не первый подобный инцидент? Или полиция, и без того неохотно принимающая подобные «заявы», совершенно не хочет портить статистику преступлений во время ЧМ-2018 по футболу, Впрочем, так или иначе, заявление было принято и зарегистрировано. И даже более того — по нему начались процессуальные действия.
То есть хотя пассажирка и говорит, что полицейские «угрожали статьей за дачу ложных показаний, оскорбляли, называли психичкой, наркоманкой и алкоголичкой (медицинское освидетельствование показало — в крови заявительницы алкоголя не было - ред.), у которой галлюцинации», за дело они в итоге взялись. И как заявили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе ГУ МВД Москвы, «сотрудниками полиции проведены необходимые мероприятия, в результате которых таксист был установлен. Материалы проверки по данному факту переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения».
Забирать заявление девушка не намерена, осебенно после того, как ему дали ход. Она убеждена, что преступник должен быть наказан в соответствии с законом. А светит ему, на секундочку, до десяти лет лишения свободы, согласно статье 131 УК РФ «Изнасилование».
Любопытную позицию занимают и в самом сервисе Uber. По словам пострадавшей, в компании отказались предоставить ей как контактные данные водителя, так и информацию о его автомобиле. Дабы прояснить ситуацию, портал «АвтоВзгляд» попытался связаться с представителями «Убер». По горячим следам нам это не удалось, но когда материал уже был опубликован, пресс-служба агрегатора связалась с редакцией сама.
– Мы сожалеем о том, что произошло с Анной. Водитель заблокирован как минимум до окончания разбирательства. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию по запросу правоохранительных органов, об этом наша служба поддержки извещала Анну, когда она обратилась к нам. Остаемся с ней на связи и готовы активно сотрудничать с правоохранительными органами…
Кроме того, нам объяснили, почему не выдают данные проштрафившихся водителей частным лицам: боятся самосуда и других противоправных действий обиженных граждан.