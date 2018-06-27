Столичная полиция разыскивает таксистов-насильников

Таксист прибыл на вызов в десятом часу вечера. По пути в пункт назначения — к дому пострадавшей — он внезапно заблокировал замки дверей, развернулся и повез испуганную пассажирку в неизвестном направлении. Остановившись неподалеку от станции метро «Шаболовская», водитель предпринял попытку изнасилования. К счастью, девушке удалось открыть дверь и выбежать из машины.

– По этическим причинам я опущу подробности сего действа, как опускаю их вот уже вторые сутки в своей голове. Мне повезло — удалось нащупать рукой кнопку разблокировки двери, я пулей выбежала из машины, побежала к первой попавшейся девушке на улице и попросила о помощи, — пишет потерпевшая на своей страничке в Facebook.

На следующий день пострадавшая отправилась в отделение полиции и написала заявление. Правда, сочувствия и помощи от правоохранителей, по ее словам, дождалась не сразу. Девушка рассказывает, что сотрудники оказывали на нее «мощнейший прессинг», уговаривая не подавать заявление. Неужели столичные полицейские покрывают «Убер»? А может, это уже не первый подобный инцидент? Или полиция, и без того неохотно принимающая подобные «заявы», совершенно не хочет портить статистику преступлений во время ЧМ-2018 по футболу, Впрочем, так или иначе, заявление было принято и зарегистрировано. И даже более того — по нему начались процессуальные действия.