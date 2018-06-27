Зачем власти мешают водителям определять, где тротуар, а где нет

Согласно пункту 12.1 Правил дорожного движения «Остановка и стоянка», оставлять автомобиль на тротуаре при отсутствии знака 6.4 «Парковка» запрещено. Однако визуально определить, является та или иная асфальтированная полоса земли пешеходной дорожкой или все же проезжей частью в любой своей ипостаси, в большинстве случаев невозможно. Как не попасть на штраф за стоянку в неположенном месте, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Обратимся к пункту 1.2 Правил дорожного движения. В нем говорится о том, что «Проезжая часть — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств», а «Тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном».
А если, скажем, газона нет, но есть невысокий бордюрчик? Как классифицировать такой участок дорожной инфраструктуры? Об этом в Правилах, увы, ничего не сказано. На свой страх и риск водители бросают машины в спорных местах, даже если парковались там испокон веков. И все чаще в последнее время платят за свои «хулиганства» рублем.
В открытом доступе информации о том, является конкретная дорога тротуаром или проезжей частью, на сегодняшний день нет. Однако это вовсе не значит, что автовладельцам никак не получить нужные сведения. Как оказалось, есть даже два способа добыть необходимые данные. Правда, для этого придется набраться терпения.
Первый вариант — подать обращение в Госавтоинспецию посредством специальной формы на официальном сайте. Нужно указать, к кому вы, собственно, обращаетесь: регион и подразделение; предоставить информацию о себе; подробно изложить свой вопрос и прикрепить изображения — фотографии или скриншоты карты.
Все электронные послания регистрируются сотрудниками ГИБДД в течение трех дней. А на рассмотрение обращения у гаишников, согласно букве закона, есть тридцать суток. Да, не быстро. Решать вопросы граждан наша дорожная полиция не торопится — у них, как известно, полно других забот. Но и второй способ требует времени — того же месяца.
Поинтересоваться, является ли тротуар тротуаром можно также у работников управы района или в управляющей компании (если спорный участок земли располагается во дворе дома). Возьмем, к примеру, Москву. Столичные власти в попытке упростить процессы, напротив, их усложняют. Позвонить в управу с недавних пор нельзя — только личные визиты или электронные обращения.
В жилищниках телефонами пользуются — контактные данные указаны на сайтах. Только вот толку от них никакого нет. Ваш корреспондент пытался связаться с управляющей компанией в течение нескольких часов — линия, кажется, занята навсегда. Что же делать? Да все то же самое. Оставить обращение можно на официальном портале, заполнив форму.
Пока вы дожидаетесь ответа от ГИБДД или управы, постарайтесь воздержаться от парковки в «опасных» местах. Напомним, что остановка или стоянка на тротуаре, согласно частям 3 и 6 статьи 12.19 КоАП, карается немаленьким штрафом в размере 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1000 рублей — в других регионах.
…Только вот зачем гражданам сильно затрудняют получение подробной информации — непонятно. Если только для того, чтобы штрафовать их как можно больше и чаще — ведь не каждый отважится пройти описанные выше бюрократические процедуры.