Зачем власти мешают водителям определять, где тротуар, а где нет

Поинтересоваться, является ли тротуар тротуаром можно также у работников управы района или в управляющей компании (если спорный участок земли располагается во дворе дома). Возьмем, к примеру, Москву. Столичные власти в попытке упростить процессы, напротив, их усложняют. Позвонить в управу с недавних пор нельзя — только личные визиты или электронные обращения.

В жилищниках телефонами пользуются — контактные данные указаны на сайтах. Только вот толку от них никакого нет. Ваш корреспондент пытался связаться с управляющей компанией в течение нескольких часов — линия, кажется, занята навсегда. Что же делать? Да все то же самое. Оставить обращение можно на официальном портале, заполнив форму.

Пока вы дожидаетесь ответа от ГИБДД или управы, постарайтесь воздержаться от парковки в «опасных» местах. Напомним, что остановка или стоянка на тротуаре, согласно частям 3 и 6 статьи 12.19 КоАП, карается немаленьким штрафом в размере 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1000 рублей — в других регионах.

…Только вот зачем гражданам сильно затрудняют получение подробной информации — непонятно. Если только для того, чтобы штрафовать их как можно больше и чаще — ведь не каждый отважится пройти описанные выше бюрократические процедуры.