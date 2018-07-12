Дорогую парковку на фестивале «Нашествие» компенсирует бесплатный ремонт машины

С 3 по 5 августа в Тверской области пройдет крупнейший в России фестиваль рок-музыки — «Нашествие». Тысячи слушателей со всех уголков нашей страны приедут в Большое Завидово, чтобы насладиться выступлениями любимых артистов. Портал «АвтоВзгляд» собрал всю информацию о мероприятии, которая наверняка пригодится тем, кто намерен отправится на праздник на личном автомобиле или мотоцикле.
«Нашествие» — фестиваль рок-музыки под открытым небом — проводится с 1999 года. Знают о нем, пожалуй, практически все — это ежегодное мероприятие по праву считается самым масштабным и посещаемым в нашей стране. К примеру, в прошлом году, даже несмотря на непогоду, «Нашествие» посетили свыше 200 000 человек.
Можно с уверенностью предположить, что фестиваль соберет аншлаг и в этот раз. Причем многие любители рок-музыки наверняка отправятся в Большое Завидово на личном транспорте. А почему бы и нет? Тем более, что организаторы позаботились о гостях: в распоряжении водителей несколько парковочных зон и даже бесплатная техническая помощь.
Стоянка разбита на два сектора — P1 и P2 — которые, помимо месторасположения, ничем друг от друга не отличаются. Билет на парковку обойдется автомобилисту в 1800 рублей. За эти деньги можно будет заехать «под шлагбаум» на легковушке или мотоцикле один раз. Тем же, кто планирует кататься туда-сюда, подойдет билет типа «Мульти P», разрешающий многократный въезд на любую парковку. За него придется отдать уже 6000 рублей.
В этом году на фестивале будут дежурить и автомеханики компании «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК). В любой из дней — со 2 по 5 августа — водители могут обращаться к ним за технической помощью. Специалисты при необходимости запустят двигатель при «севшем» аккумуляторе, подвезут топливо, заменят поврежденное колесо или произведут вскрытие машины, если ключи захлопнутся в салоне или багажнике.
Любопытно, что все эти услуги механики РАМК готовы оказывать гостям «Нашествия» совершенно безвозмездно. Заплатить придется лишь за эвакуацию в случае, когда решить проблему на месте не получится. Территория покрытия не ограничивается парковкой фестиваля — на оперативную помощь могут рассчитывать и те, кто застрял на участке от Ленинградского шоссе до села Большое Завидово.