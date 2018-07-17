Пьяная 22-летняя красавица разбилась, пытаясь сделать селфи в кузове пикапа

Очередной пятничный вечер 22-летняя красотка весело проводила в компании подруги и местного бизнесмена. Пропустив несколько стопок горячительного, предприниматель предложил своим юным спутницам сменить обстановку и прокатиться на его Volkswagen Amarok. Девушки, не долго думая, согласились. Но разместились они не в кабине комфортабельного пикапа, как положено, а в кузове, предназначенном исключительно для перевозки грузов.

По словам очевидцев, всю дорогу развившиеся барышни фотографировались и снимали происходящее вокруг на видео. Чтобы сделать очередной «захватывающий» кадр, погибшая на полном ходу автомобиля привстала. И именно в этот момент 43-летний водитель начал поворачивать. Девушка выпала из машины и неудачно приземлилась на проезжую часть — она скончалась до приезда «скорой помощи».

Интересно, что пропажу подруги рулевой и вторая пассажирка обнаружили не сразу, а лишь спустя некоторое время, когда их остановили гаишники. Разумеется, правоохранители отправили невнимательного водителя на медосвидетельствование: экспертиза подтвердила, что бизнесмен — который, кстати сказать, женат и воспитывает двоих детей — находился в состоянии глубочайшего опьянения.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» уже возбуждено. Теперь владельцу «Амарока» грозит лишение свободы на срок до семи лет.