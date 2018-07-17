Что такое класс водителя и почему его нужно знать

Для начала стоит отметить, что класс водителя не относится к ключевым показателям, непосредственно формирующим стоимость полиса. Базовая цена страховки вычисляется исходя из стажа, возраста и региона проживания рулевого, данных по автомобилю, количества ДТП, в которых побывал шофер, срока действия будущего ОСАГО и числа людей, допущенных к управлению авто.

Класс водителя же тесно связан с другим значением, о котором частенько можно услышать из уст страховщиков — коэффициент бонус-малус (КМБ). Внимательным автомобилистам, практикующим безаварийное вождение, полагаются скидки в размере до 50%. Аккуратные рулевые, естественно, интересны страховым компаниям, поскольку приносят прибыль. И дабы их хоть как-то премировать, и был разработан этот самый КМБ.

Сразу оговоримся, что на класс водителя и, соответственно, КМБ влияют лишь те аварии, после которых страховая понесла расходы — иначе говоря, ДТП, где клиент выступил виновником. Агенты подсчитывают количество происшествий каждый год и в зависимости от полученных результатов понижают или повышают (если аварий не было) класс водителя, к каждому из которых привязан свой КМБ.