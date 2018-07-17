Что такое класс водителя и почему его нужно знать

Фото: dynanet.pl
На итоговую стоимость полиса обязательной «автогражданки», как известно, влияет множество факторов, в том числе и класс водителя. Знать этот показатель необходимо как минимум для того, чтобы защитить себя от нерадивых страховщиков, желающих «навариться» на малограмотном клиенте. Как узнать свою категорию и размер положенной скидки, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Для начала стоит отметить, что класс водителя не относится к ключевым показателям, непосредственно формирующим стоимость полиса. Базовая цена страховки вычисляется исходя из стажа, возраста и региона проживания рулевого, данных по автомобилю, количества ДТП, в которых побывал шофер, срока действия будущего ОСАГО и числа людей, допущенных к управлению авто.

Класс водителя же тесно связан с другим значением, о котором частенько можно услышать из уст страховщиков — коэффициент бонус-малус (КМБ). Внимательным автомобилистам, практикующим безаварийное вождение, полагаются скидки в размере до 50%. Аккуратные рулевые, естественно, интересны страховым компаниям, поскольку приносят прибыль. И дабы их хоть как-то премировать, и был разработан этот самый КМБ.

Сразу оговоримся, что на класс водителя и, соответственно, КМБ влияют лишь те аварии, после которых страховая понесла расходы — иначе говоря, ДТП, где клиент выступил виновником. Агенты подсчитывают количество происшествий каждый год и в зависимости от полученных результатов понижают или повышают (если аварий не было) класс водителя, к каждому из которых привязан свой КМБ.

Фото: Московский Комсомолец

Проще всего выяснить, какая скидка будет положена клиенту в следующем году — заглянуть в специальную табличку, актуальную для всех страховщиков. В первом столбце указывается класс водителя на момент приобретения последнего полиса. Если рулевой оформил ОСАГО впервые, ему автоматически присваивается третий класс с КБМ, равным единице.

Вторая колонка — коэффициент бонус-малус, соответствующий той или иной категории шофера, а остальные пять — класс водителя, который будет действовать при покупке нового полиса ОСАГО. Он зависит от количества аварий, спровоцированных за 12 месяцев: ноль, одна, две, три или четыре и более.

Возьмем, к примеру, автовладелеца, который впервые оформил «автогражданку» в 2010 году. В течение первых пяти лет непрерывного страхования он демонстрировал образцовое вождение, за что к 2015 году получил восьмой класс с коэффициентом в 0,75. Спустя несколько месяцев по его вине произошо первое ДТП, через неделю — еще одно. Соответственно, в 2016-м его класс понизили до второго с КМБ 1,4.

Таблица: АвтоВзгляд

И если с будущим классом все понятно, то возникает вопрос, как же выяснить текущий? Самые простые способы — посетить сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) или позвонить в свою страховую компанию. Некоторые агенты указывают класс рулевого/КМБ и в полисе: можно поискать соответствующую запись напротив своей фамилии или в графе «особые отметки».

В случае, когда после нескольких лет безаварийной езды водительский класс не повышается или же данные РСА и страховой фирмы разнятся, следует обратиться с заявлением о восстановлении КМБ. Подать обращение можно и страховщику, у которого клиент собирается оформлять полис, но лучше сразу в РСА.

Есть еще один важный нюанс, на который клиенту стоит обратить внимание. Так, если предыдущий полис ОСАГО был «закрытым», то КМБ собственника авто в новом «неограниченном» договоре составит 1,0. Правда, приобретенный класс вернется, когда автовладелец решит оформить страховку исключительно на себя.

Кстати, о допущенных к управлению транспортного средства лицах. При покупке полиса ОСАГО с ограниченным кругом людей скидка рассчитывается, исходя из класса и КМБ самого «аварийного» водителя. Если, скажем, собственник «дослужился» до восьмой категории, а его жена уже много лет безнадежно пытается «перерасти» особо опасный класс M, за страховку придется заплатить в соответствии с коэффициентом 2,45, увы.

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17 июля 2018
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