Названы самые редкие и популярные в России имена таксистов

Чуть реже среди таксистах встречаются Сергеи — их немногим меньше 5%. Третье место заняли Алексеи (приблизительно 3%), а за ними по убывающей идут Андреи и Дмитрии. По 1% разделили популярность между собой Степаны, Семены и Егоры, а сильная часть населения с именами Никита, Борис и Геннадий вообще практически не склонны к работе в такси.

Реже всего встречаются Жаки, Эльбрусы, Платоны, Аполлоны и Вениамины: можно сказать, что это уникальные имена для «извозчиков», водители с такими именами «засветились» в единственном экземпляре.

Женщины тоже работают водителями на автомобилях с шашечками, но их, конечно, гораздо меньше. Каждая пятая девушка за рулем машины с желтым номером — это Ольга (20%), но нельзя исключать и Ирину (19%). На Татьян пришлось 15%, а четвертую, пятую и шестую строчку заняли Наталья, Екатерина и Светлана, поведали нам аналитики сервиса такси «Ситимобил».

Не очень ясно, какую практическую пользу несет этот рейтинг. Но зато благодаря ему можно довольно точно угадывать имена водителей вызванных такси, особенно если за рулем попалась девушка.