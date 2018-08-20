Бюджетный кроссовер Chery Tiggo 5 получил россыпь премиальных систем

Китайцы объявили о сотрудничестве с компанией «Лаборатория Умного Вождения», разработавшей мультимедийные системы для брендов LADA и Lifan. Новый комплекс пока доступен только для Tiggo 5 и позволяет владельцам SUV дистанционно открывать и закрывать все двери, включая багажник, и даже проводить электронную диагностику.

Информация, собранная в автомобиле, отправляется прямиком в центр сервисного обслуживания, где специалисты определяют, когда машину стоит пригласить на техобслуживание.

При угоне охранно-телематический комплекс передаст место нахождения машины, а так же покажет уровень топлива в бачке и остаток заряда аккумулятора. Кроме этого, система умеет оценивать манеру вождения: она понимает, соблюдает ли водитель скоростной режим, на сколько резко стартует и тормозит. Производитель утверждает, что для автомобилей с таким сервисам страховщики могут делать скидки на КАСКО по риску угодна, доходящие до 80%.

Установить новое оборудование на Chery Tiggo 5 при желании можно у любого официального дилера бренда.