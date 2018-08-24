Hyundai передает Восточному экономическому форуму 160 седанов Genesis

Genesis G80 — это бизнес-седан, пришедший на рынок в марте прошлого года. В России он предлагается в пяти комплектациях с тремя бензиновыми моторами: парой двухлитровых двигателей мощностью 197 и 245 л. с. и 370-сильным агрегатом объемом 3,3 л. Все моторы работают с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Самая младшая версия обойдется покупателю минимум в 2 550 000 рублей.

ВЭФ проводится ежегодно и его цель — развитие стран Дальнего Востока, а также расширение сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, частью которого является Южная Корея. Поэтому сотрудничество организаторов форума и автопроизводителя можно назвать символичным. В этом году мероприятие пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке.

Напомним, премиальный суббренд Genesis появился на российском рынке осенью 2016 года. Сегодня его модельный ряд представлен у нас тремя седанами: флагманским G90, G80 и спортивным G70.