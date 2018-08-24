Hyundai передает Восточному экономическому форуму 160 седанов Genesis

Фото: Hyundai
Компания Hyundai передала в пользование организаторам четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ) 160 полноприводных автомобилей марки Genesis. Главным транспортом для участников конгресса станет седан G80. Эта машина уже второй год подряд является официальным «перевозчиком» этого высокого экономического собрания.
Светлана Ермолаева

Genesis G80 — это бизнес-седан, пришедший на рынок в марте прошлого года. В России он предлагается в пяти комплектациях с тремя бензиновыми моторами: парой двухлитровых двигателей мощностью 197 и 245 л. с. и 370-сильным агрегатом объемом 3,3 л. Все моторы работают с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Самая младшая версия обойдется покупателю минимум в 2 550 000 рублей.

ВЭФ проводится ежегодно и его цель — развитие стран Дальнего Востока, а также расширение сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, частью которого является Южная Корея. Поэтому сотрудничество организаторов форума и автопроизводителя можно назвать символичным. В этом году мероприятие пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке.

Напомним, премиальный суббренд Genesis появился на российском рынке осенью 2016 года. Сегодня его модельный ряд представлен у нас тремя седанами: флагманским G90, G80 и спортивным G70.

седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент
24 августа 2018
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